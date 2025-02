Schumann Reisen weist CO2-Fußabdruck für Reisen aus

2

2

2

2

2

2

2

2

Beim Thema Nachhaltigkeit nimmt es Schumann Reisen sehr genau und legt Wert auf Transparenz. Nach dem Relaunch seiner Website weist der Gruppenreiseveranstalter aus Thüringen den CO-Fußabdruck seiner Reisen aus und stellt ihn deutlich sichtbar neben den Reisepreis. Die übersichtliche Darstellung in Form eines Barometers beziffert die durchschnittlichen CO-Emissionen in Kilogramm, die ein Gast pro Tag auf der Reise verursacht. Durch den Farbverlauf von grün nach rot und die Einteilung in „Gering“, „Normal“ und „Hoch“ sehen Kunden auf einen Blick, wie klimaschädlich die Reise ist.„Der mit Abstand größte Emissionstreiber sind die Flüge“, erklärt Unternehmensgründer Thomas Schumann. Und das sei nicht nur bei Fernreisen wie etwa der zweiwöchigen Reise nach Borneo der Fall, sondern zeige sich auch deutlich bei Reisen innerhalb Europas. Die siebentägige Venedig-Tour mit Bahnanreise sei mit knapp 21 Kilogramm CO-Emissionen pro Gast und Tag weitaus nachhaltiger als die viertägige Venedig-Reise , bei der die Gäste von Berlin aus in die Lagunenstadt fliegen. Mit 121 Kilogramm CO-Emissionen werden bei dieser Tour täglich 100 Kilogramm mehr von den schädlichen Treibhausgasen pro Gast produziert. Wer seinen CO-Fußabdruck gering halten möchte, findet in der Kurzreise nach Bayern ein interessantes Angebot. Die viertägige Tour Zwischen Donau und Altmühltal liegt mit 10,5 Kilogramm unter den CO-Emissionen, die ein Bundesbürger täglich verursacht. Im Jahr 2024 lag der Pro-Kopf-Wert bei rund 28 Kilogramm.„Es gibt sehr wenige Reiseveranstalter, die mit dem durch sie verursachten Treibhausgasemissionen so offensiv und transparent umgehen wie Schumann Reisen“, sagt Prof. Dr. Harald Zeiss. Der Nachhaltigkeitsexperte, der an der Hochschule Harz in Wernigerode lehrt, unterstützt das Unternehmen seit 2021 bei seinem Nachhaltigkeits-Engagement. Zentraler Bestandteil auf dem Weg zu mehr Klimaschutz ist die exakte Ermittlung der auf einer Reise verursachten CO-Emissionen. „Nur wenn wir wissen, wo Treibhausgase entstehen, können wir sie vermeiden oder reduzieren“, so Schumann. In einem sehr aufwendigen Verfahren haben Prof. Dr. Zeiss und Studierende der Hochschule Harz den exakten Kohlendioxid-Ausstoß für unterschiedliche Reisevarianten errechnet: vom Transport über die Unterkunft bis hin zur Verpflegung – und das minutiös bis auf die Scheibe Schinken beim Frühstücksbuffet.Den ermittelten CO-Fußabdruck, den ein Gast auf einer Reise produziert und der jetzt sukzessive für alle Schumann Reisen ausgewiesen wird, gleicht das Familienunternehmen aus – für jeden Gast und jede Reise. Die Treibhausgasemissionen, die auf Flüge entfallen (rund die Hälfte), werden über die gemeinnützige Klimaschutzorganisation atmosfair kompensiert. Zudem unterstützt der Reiseveranstalter die Renaturierung von Mooren in Mecklenburg-Vorpommern finanziell und engagiert sich für soziale Projekte des Vereins GlobalSocial-network.Schumann Reisen wurde 1990 von Thomas Schumann in Triptis in Thüringen gegründet. Gestartet mit Tagesfahrten in einem Kleinbus hat der Veranstalter sein Portfolio kontinuierlich erweitert und bietet heute Gruppenreisen auf allen Kontinenten an. Die Touren von Schumann Reisen zeichnen sich durch die von dem Firmengründer und seinem Team persönlich ausgearbeiteten Programme, exklusive Ausflüge sowie ein qualitativ hohes Niveau bei den Unterkünften und der Verpflegung aus. Alle Bestandteile der Reisen, die immer von Thomas Schumann, einem Mitglied seiner Familie oder langjährigen Mitarbeitern begleitet werden, sind im Reisepreis enthalten, inklusive der Haustürabholung. Unternehmerisches Handeln ist für Schumann Reisen – seit 2010 eine Marke der A-Z Touristik GmbH – nicht ausschließlich auf die Umsetzung wirtschaftlicher Zeile beschränkt, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt und den Menschen, in den bereisten Ländern. Seit Mai 2024 gleicht der Veranstalter die CO2-Emissionen, die auf seinen Reisen entstehen, für seine Gäste aus.