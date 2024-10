Schumann Reisen veranstaltet ersten Nachhaltigkeitstag

Schumann Reisen engagiert sich für einen umweltverträglichen und klimaschonenden Tourismus. Der Veranstalter aus Thüringen, der in der Branche als Öko-Pionier gilt, will andere Unternehmen und Reisende von der Notwendigkeit eines schnelles und konsequenten Handelns überzeugen. Dafür veranstaltet Schumann Reisen erstmals amin Triptis einen Nachhaltigkeitstag. Während des hochkarätig besetzten Events informieren und diskutieren Experten, Politiker und Prominente über die Folgen des Klimawandels. Durch das Programm führt der bekannte Moderator und Entertainer Wolfgang Lippert Im Eröffnungsvortrag stellt Unternehmensgründer Thomas Schumann die Nachhaltigkeitsstrategie des Reiseveranstalters vor und skizziert die bisherigen Schritte und umgesetzten Maßnahmen. Schumann Reisen setzt bei seinen Gruppenreisen auf Emissionsvermeidung und die Verringerung der schädlichen Klimagase. Wo das nicht möglich ist, gleicht der Mittelständler aus Triptis die auf seinen Reisen entstandenen Treibhausgase für seine Gäste aus.„Die Tourismusbranche ist sowohl Mitverursacherin als auch Leidtragende des Klimawandels und muss Verantwortung übernehmen. Mit unserem Nachhaltigkeitstag wollen wir die Dringlichkeit eines schnellen Handelns verdeutlichen und Wege zu nachhaltigeren Reiseerlebnissen aufzeigen“, erklärt Thomas Schumann die Intention der neuen Veranstaltung.Die Keynote von Prof. Dr. Harald Zeiss „Nachhaltigkeit im Tourismus – Herausforderungen und Chancen“ gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, Gästeanforderungen und Best Practices Beispiele. Zeiss, der an der Hochschule Harz lehrt, ist ein renommierter Nachhaltigkeits-Experte, der am Nachmittag noch einmal aufs Podium kommt, um gemeinsam mit Unternehmen aus der Region und einem Stammgast von Schumann Reisen über die Verantwortung der Branche und der Reisenden zu sprechen.Weltumradler Axel Brümmer , der die Erde 30 Jahre lang mit dem Fahrrad, der Dschunke und dem Kajak bereist hat, spricht über „Die Rolle des Tourismus und globaler Projekte im Kampf gegen ökologische und soziale Herausforderungen unserer Zeit“ und gibt Einblicke in soziale Projekte, die von seinem Verein GobalSocial network gefördert werden.In ihrem Vortrag „Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Tourismus“ beschäftigt sich die bekannte Wettermoderatorin Michaela Koschak , die das Wetter beim MDR präsentiert, mit den meteorologischen Perspektiven auf die Veränderungen durch den Klimawandel.Die Podiumsdiskussion zum Thema „Klimawandel und Tourismus – Wege zu einer nachhaltigen Zukunft“ bestreiten Unternehmensgründer Thomas Schumann, die Meteorologin Michaela Koschak, der Gründer von GlobalSocial network Axel Brümmer sowie Marion Walsmann , Mitglied des Europäischen Parlaments.Schumann Reisen wurde 1990 von Thomas Schumann in Triptis in Thüringen gegründet. Gestartet mit Tagesfahrten in einem Kleinbus hat der Veranstalter sein Portfolio kontinuierlich erweitert und bietet heute Gruppenreisen auf allen Kontinenten an. Die Touren von Schumann Reisen zeichnen sich durch die von dem Firmengründer und seinem Team persönlich ausgearbeiteten Programme, exklusive Ausflüge sowie ein qualitativ hohes Niveau bei den Unterkünften und der Verpflegung aus. Alle Bestandteile der Reisen, die immer von Thomas Schumann, einem Mitglied seiner Familie oder langjährigen Mitarbeitern begleitet werden, sind im Reisepreis enthalten, inklusive der Haustürabholung. Unternehmerisches Handeln ist für Schumann Reisen – seit 2010 eine Marke der A-Z Touristik GmbH – nicht ausschließlich auf die Umsetzung wirtschaftlicher Zeile beschränkt, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt und den Menschen, in den bereisten Ländern. Seit Mai 2024 gleicht der Veranstalter die CO2-Emissionen, die auf seinen Reisen entstehen, für seine Gäste aus.