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Safeture kooperiert mit ehemaligen Spe-zialkräften für mehr Reisesicherheit

Neue Partnerschaft mit italienischem Unternehmen Aries Risk stärkt internationales Netzwerk und erweitert Angebot im Be-reich Travel Risk Management

(lifePR) (Tübingen/Lund, )
Safeture, das größte Sicherheitsnetzwerk im Bereich Travel Security, baut seine internationale Präsenz weiter aus. Künftig arbeitet das Unternehmen mit dem italienischen Sicherheitsdienstleister Aries Risk zusammen. Das Besondere: Das Unternehmen wurde von ehemaligen Angehörigen italienischer Spezialkräfte des Militärs und der Polizei gegründet und verfügt über langjährige operative Erfahrung im Sicherheits- und Krisenmanagement. Gemeinsam wollen beide Partner Unternehmen dabei unterstützen, Geschäftsreisende und international tätige Mitarbeitende noch besser vor sicherheitsrelevanten Risiken zu schützen.

Operative Sicherheitsexpertise trifft digitale Technologie

Aries Risk berät Unternehmen bei der Identifikation, Bewertung und Minimierung von Sicherheitsrisiken. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem Risikoberatung, Maßnahmen zur Steigerung der Travel Security, operative Sicherheitsmaßnahmen sowie der Schutz von Personen in anspruchsvollen Einsatz- und Reiseszenarien.

Durch die Partnerschaft ergänzt Aries Risk seine Dienstleistungen künftig um die digitale Travel Risk Management-Plattform von Safeture. Unternehmen erhalten damit Zugriff auf eine integrierte Lösung, die weltweite Sicherheitsinformationen, Standorttransparenz, direkte Kommunikation mit Betroffenen und Unterstützung in Echtzeit miteinander verbindet.

„Aries Risk bringt genau die operative Sicherheitsexpertise mit, die unser Netzwerk noch stärker macht. Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, Reiserisiken nicht nur zu bewältigen, sondern ihnen einen Schritt voraus zu sein – technologiegestützt, strukturiert und mit einem klaren Fokus auf den Schutz ihrer Mitarbeitenden weltweit. Damit sie diese auch in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld bestmöglich absichern können“, sagt Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture.

Travel Risk Management gewinnt weiter an Bedeutung

Geopolitische Spannungen, Naturkatastrophen und kurzfristig auftretende Krisen erhöhen weltweit die Anforderungen an Unternehmen, ihrer Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden auf Geschäftsreisen nachzukommen. Digitale Travel Risk Management-Lösungen ermöglichen es, Reisende weltweit zu lokalisieren, sicherheitsrelevante Entwicklungen in Echtzeit zu verfolgen und Betroffene bei kritischen Ereignissen unmittelbar zu informieren und zu unterstützen.

Mit der Partnerschaft stärkt Safeture seine Präsenz in Südeuropa und erweitert den Zugang italienischer Unternehmen zu modernen digitalen Lösungen für das Management von Reise- und Sicherheitsrisiken.

Über Safeture:

Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden und das größte Sicherheitsnetzwerk im Bereich Travel Security. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com

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