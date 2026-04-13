Rosenhof Großhansdorf 1 kennenlernen beim Tag der offenen Tür

Der Rosenhof Großhansdorf 1 öffnet am Mittwoch, den 22. April 2026, von 14.00 bis 17.00 Uhr seine Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher. Beim Tag der offenen Tür haben sie die Gelegenheit, sich vor Ort ein umfassendes Bild von der Anlage und ihren Angeboten zu machen. Die Gäste können in zwangloser Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern oder Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und so authentische Einblicke in das gemeinschaftliche Leben im Rosenhof erhalten. Auch das Team der ambulanten Pflege wird für Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.



Ein besonderes Highlight des Nachmittags sind die seniorengerechten Möbel und Einrichtungsideen des Hamburger Möbelhauses Deubelius. Das Unternehmen präsentiert im Rosenhof Großhansdorf 1 wie modernes, komfortables Leben im Alter gestaltet werden kann. Vorgestellt werden unter anderem innovative Lösungen mit Aufstehhilfen, ergonomischer Gestaltung und intelligenten Funktionen. Besonders für kleinere Appartements bietet Deubelius individuelle Konzepte, die optimal auf persönliche Anforderungen und räumliche Gegebenheiten zugeschnitten sind.



Wer Lust auf Kaffee und Kuchen oder Tee und Torte hat, findet im hauseigenen Café-Restaurant eine große eine Auswahl an leckeren Spezialitäten – ganz entspannt, begleitet von Klaviermusik.



Der Rosenhof Großhansdorf 1 bietet am Tag der offenen Tür einen kostenlosen Transfer-Service ab/bis U-Bahnhof Großhansdorf an. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich willkommen.



Termin:

Mittwoch, 22. April 2026

14:00 bis 17:00 Uhr



Ort:

Rosenhof Großhansdorf 1

Hoisdorfer Landstraße 61

22927 Großhansdorf



Über Rosenhof:



Das Unternehmen betreibt derzeit elf Seniorenanlagen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland: Travemünde, Ahrensburg, Hamburg, Großhansdorf (zwei Einrichtungen), Berlin (zwei Einrichtungen), Erkrath, Hochdahl, Kronberg und Bad Kissingen. Alle Häuser verfügen über einen Appartementbereich mit Ein- bis Dreizimmerappartements zwischen 30 und 120 Quadratmetern, einen eigenen ambulanten Pflegedienst sowie neun der elf Standorte über einen eigenen stationären Pflegewohnbereich. Die erste Seniorenanlage wurde 1972 in Großhansdorf eröffnet.

(lifePR) (