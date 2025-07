Reiseschutzanbieter LTA erneut unter den besten Versicherungsdienstleistern Deutschlands

Kontinuität in der Qualität zahlt sich aus: Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz (LTA) gehört auch im Jahr 2025 wieder zu den besten Versicherungsdienstleistern Deutschlands. In einem aktuellen Ranking desbelegte der Reiseschutz-Anbieter aus Mannheim in der Kategorie Reiseversicherungen den dritten Platz – und sicherte sich damit zum wiederholten Mal einen Platz auf dem Siegerpodest.Durchgeführt wurde die Untersuchung vom renommierten Kölner Marktforschungs-institut ServiceValue. Bewertet wurden 616 Dienstleister in 21 Kategorien auf Grundlage von mehr als 106.000 Kundenurteilen. In der Kategorie „Reisever-sicherer“ wurden 29 Anbieter untersucht, wobei die durchschnittliche Bewertung bei 2,85 lag. Die LTA erzielte dabei die Note 2,73 und gehört damit zu den Reiseversicherern, die mit dem Top-Signet „Bester Dienstleister“ ausgezeichnet wurden.„Dass wir auch in diesem Jahr wieder zu den besten Anbietern zählen, zeigt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Reisenden Früchte trägt“, erklärt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. „Die Auszeichnung bestätigt einmal mehr die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, aber auch die Kompetenz und das Engagement unseres Teams.“In mehreren Befragungswellen wurden jeweils 1.000 Verbraucher befragt, die in den letzten 24 Monaten eine Leistung eines bestimmten Dienstleisters in Anspruch genommen hatten. Bewertet wurde unter anderem anhand der Frage:“ Die Antworten wurden anhand eines vierstufigen Bewertungssystems (1 = „Der beste Anbieter“, 4 = „Weder schlechter noch besser“) ausgewertet. Unternehmen mit den besten Mittelwerten innerhalb ihrer Kategorie erhielten die Auszeichnung „Bester Dienstleister“.Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.Zur Untersuchung: Artikel Handelsblatt