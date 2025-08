Neu bei trendtours: Mauritius in der Kleingruppe erleben

Der auf Erlebnisse für Best Ager spezialisierte Reiseveranstalter trendtours erweitert sein Fernreiseportfolio und bietet ab sofort eine elftägige Kleingruppenreise nach Mauritius an. Die neue Rundreise führt Teilnehmer in kleinen Gruppen mit maximal 18 Gästen zu den landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten der beliebten Urlaubsinsel im Indischen Ozean – ideal für alle, die entspannt, aber intensiv reisen möchten.Die neue Reise richtet sich insbesondere an Reisende ab 50 Jahren, die Mauritius umfassend entdecken wollen. In persönlicher Atmosphäre erleben sie spektakuläre Naturkulissen, koloniale Spuren, religiöse Stätten sowie die legendäre Gastfreundschaft der Mauritier. Zum Programm gehören unter anderem der Besuch des erloschenen Vulkans Trou aux Cerfs, der bunten Sandformationen der „Siebenfarbigen Erde“ von Chamarel, des botanischen Gartens in Pamplemousses sowie des heiligen Kratersees Grand Bassin (Ganga Talao) – einer der wichtigsten Pilgerorte des Hinduismus im Indischen Ozean. Auch eine Führung mit Verkostung in einer traditionellen Rum-Destillerie ist Bestandteil der Tour.Die neue trendtours-Reise bietet zudem ausreichend Zeit zum Baden und zur Entspannung. Aufenthalte an den palmengesäumten Stränden, optionale Ausflüge zur vorgelagerten Insel Île aux Cerfs oder Bootstouren runden das Angebot ab. Die Gäste wohnen im eleganten Strandhotel Tamassa in Bel Ombre im Süden der Insel.trendtours Touristik bietet die Kleingruppenreise Trauminsel Mauritius“ von Februar bis Dezember 2026 an unterschiedlichen Terminen an. Die elftägige Tour kostet inklusive Flug, Transfers, neun Übernachtungen, Frühstück sowie Ganztagesausflügen und einer deutschsprachiger Reiseleitung ab 2.099 Euro pro Person.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/mauritius trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.