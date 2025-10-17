Kontakt
Mit trendtours abheben – Neue Flugreisen-Broschüre lädt zum Entdecken ein

22 Reisen auf der Kurz- und Mittelstrecke zeigen die Angebotsvielfalt des Grup-penreiseveranstalters – vom Aktivurlaub bis zur Rundreise

Ob Nordlicht oder Mittelmeer, Wanderschuh oder Weinglas – mit der neuen Flugreisen-Broschüre von trendtours geht es zu 22 faszinierenden Zielen in Europa und darüber hinaus. Auf 24 Seiten präsentiert der Gruppenreiseveranstalter eine Auswahl seiner beliebtesten Flugreisen – und zeigt dabei nur einen Ausschnitt aus der großen Reisevielfalt, die trendtours Jahr für Jahr bietet. Der Best-Ager-Spezialist hat neben Flugreisen auch eine große Auswahl an Busreisen, Kreuzfahrten und Fernreisen im Programm.

Reisevielfalt in Europa und im Mittelmeerraum

Von den sanften Hügellandschaften Südenglands über die Küsten Andalusiens bis zu den kulturellen Schätzen Roms oder den Vulkanlandschaften Islands: Die neue Broschüre führt zu den schönsten Reisezielen Europas und darüber hinaus. Kleingruppenreisen nach Irland, Schottland oder entlang der Seidenstraße ermöglichen intensive Erlebnisse, während Kur- und Aktivreisen an der Costa de la Luz, auf Teneriffa oder Mallorca Entspannung und Bewegung kombinieren.

Neu im Programm sind „Ciao Emilia Romagna“ und „Griechenlands Schätze“ – zwei Reisen, die mediterranes Lebensgefühl, Kultur und Genuss miteinander verbinden.

Flugreisen - Teil des trendtours-Angebots

trendtours steht für Reisen mit System und Vielfalt: Neben rund 100 Flugreisen im Kurz- und Mittelstreckenbereich umfasst das Programm auch 40 Flugreisen zu fernen Zielen, zahlreiche Busreisen in ganz Europa sowie Schiffsfahren. Die neue Flugreisen-Broschüre ist das Pendant zu der Fernreisen-Ausgabe, die im September 2025 erschienen ist. Ein zusätzlicher DIN-A5-Beileger präsentiert zwei Bestseller aus dem Busreiseprogramm – „Nordkap & Lofoten“ und „Rund um die Ostsee“ – und unterstreicht die Bandbreite des Unternehmens.

Die Flugreisen-Broschüre 2026 ist am 15. Oktober 2025 erschienen und in Reisebüros sowie online unter partner.trendtours.de/flugreisen-broschuere erhältlich.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de.

trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 ge-gründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Ge-schäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.

