Mit trendtours abheben – Neue Flugreisen-Broschüre lädt zum Entdecken ein
22 Reisen auf der Kurz- und Mittelstrecke zeigen die Angebotsvielfalt des Grup-penreiseveranstalters – vom Aktivurlaub bis zur Rundreise
Reisevielfalt in Europa und im Mittelmeerraum
Von den sanften Hügellandschaften Südenglands über die Küsten Andalusiens bis zu den kulturellen Schätzen Roms oder den Vulkanlandschaften Islands: Die neue Broschüre führt zu den schönsten Reisezielen Europas und darüber hinaus. Kleingruppenreisen nach Irland, Schottland oder entlang der Seidenstraße ermöglichen intensive Erlebnisse, während Kur- und Aktivreisen an der Costa de la Luz, auf Teneriffa oder Mallorca Entspannung und Bewegung kombinieren.
Neu im Programm sind „Ciao Emilia Romagna“ und „Griechenlands Schätze“ – zwei Reisen, die mediterranes Lebensgefühl, Kultur und Genuss miteinander verbinden.
Flugreisen - Teil des trendtours-Angebots
trendtours steht für Reisen mit System und Vielfalt: Neben rund 100 Flugreisen im Kurz- und Mittelstreckenbereich umfasst das Programm auch 40 Flugreisen zu fernen Zielen, zahlreiche Busreisen in ganz Europa sowie Schiffsfahren. Die neue Flugreisen-Broschüre ist das Pendant zu der Fernreisen-Ausgabe, die im September 2025 erschienen ist. Ein zusätzlicher DIN-A5-Beileger präsentiert zwei Bestseller aus dem Busreiseprogramm – „Nordkap & Lofoten“ und „Rund um die Ostsee“ – und unterstreicht die Bandbreite des Unternehmens.
Die Flugreisen-Broschüre 2026 ist am 15. Oktober 2025 erschienen und in Reisebüros sowie online unter partner.trendtours.de/flugreisen-broschuere erhältlich.
Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de.