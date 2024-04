Mit Ameropa zum Disneyland® Paris

Einmal Micky die Hand schütteln, die Künste der Eiskönigin bewundern oder in die Welt der Toy Story eintauchen – ein Besuch in Disneyland® Paris steht für viele ganz oben auf ihrer persönlichen Bucket List. Erfüllen können sie sich ihren Traum ganz bequem mit Ameropa, dem neuen Partner von Disneyland® Paris in Deutschland. Der Veranstalter hat attraktive Reisepakete geschnürt aus der Unterkunft und dem Eintritt in die beiden Themenparks.Angeboten werden verschiedene Hotels mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis in Parknähe. Vom Hotel mit Schwimmbad und Spielplatz über das moderne Selbstversorgerapartment bis hin zu Hotels nahe des Einkaufszentrums Val d’Europe und eines Designer-Outlets – das Portfolio umfasst Unterkünfte für alle Zielgruppen. Ameropa-Gäste können entscheiden, wie viele Tage sie dort verbringen wollen: Von zwei Tagen in Disneyland® Paris und einer Übernachtung bis hin zu vier Nächten im Hotel und fünf Tagen in den Themenparks ist alles möglich. Im Preis inbegriffen ist immer der Eintritt in beide Themenparks, dem Disneyland® Park und dem Walt Disney Studios ® Park. Außerdem ist der Parkplatz an allen Hotels kostenlos und alle Unterkünfte verfügen über eine eng getaktete Shuttleverbindung zum Freizeitparkresort. Ein weiterer Pluspunkt ist die kurzfristige, kostenlose Stornierung des Reisepakets bis sieben Tage vor Anreise.Einen Überblick über das Angebot von Ameropa findet man im neuen Katalog unter https://blaetterkatalog.ameropa.de/2024_disneyland_paris/ Campanile Val de France 3*, 1 Nacht, 2 Tage Eintritt in Disneyland® Paris, Standardzimmer mit 2 Personen, Haus im französischen Landhausstil, ruhig gelegen in der Nähe eines Sees, pro Person ab 217 Euro.Adagio Marne la Vallée Val D'Europe 3*, 2 Nächte, 3 Tage Eintritt in Disneyland® Paris, Apartmenthotel mit beheiztem Hallenbad, nahe des Einkaufszentrums Val d’Europe gelegen, im 2 Raum-Apartment mit 4 Personen, pro Person ab 252 Euro.Als Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung ist Ameropa auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen spezialisiert. Darüber hinaus liegt der Fokus auf europaweiten Rad- und Wanderreisen. Für den Kurzurlaub in Deutschland bietet Ameropa attraktive Pakete mit Hotelübernachtung und Bahnanreise sowie Erlebnissen vor Ort. Mit etwa 500.000 Reisenden jährlich ist das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einer der größten Reiseveranstalter in Deutschland. Sämtliche Angebote sind online auf www.ameropa.de , in über 6.000 Reisebüros sowie telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)6172 109-777 buchbar.