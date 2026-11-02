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Hochwasser gefährdet Reisen weltweit

Safeture und Riskline veröffentlichen „Flooding Informer 2026“ mit Sicherheitstipps für Reisende

(lifePR) (Tübingen/Lund, )
Überschwemmungen gehören weltweit zu den folgenschwersten Naturgefahren und werden zunehmend zu einer Herausforderung für Geschäfts- und Privatreisende. Heftige Regenfälle, Sturzfluten und über die Ufer tretende Flüsse können innerhalb kürzester Zeit ganze Regionen lahmlegen. Straßen werden unpassierbar, Bahnverbindungen unterbrochen, Flüge gestrichen und Reisende müssen mitunter evakuiert werden. Auch beliebte Reiseziele in Europa sind regelmäßig betroffen. Safeture, ein führender Technologieanbieter für Reisesicherheit, hat jetzt gemeinsam mit seinem Partner Riskline den neuen „Flooding Informer 2026“ veröffentlicht. Riskline ist eines der bekanntesten Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Der Report beleuchtet die weltweiten Überschwemmungsrisiken und gibt praktische Empfehlungen, wie sich Reisende und Unternehmen auf mögliche Gefahren vorbereiten können.

Europa bleibt von Überschwemmungen nicht verschont

Überschwemmungen sind längst kein Risiko mehr, das vor allem mit tropischen oder von Monsunregen geprägten Regionen verbunden wird. Auch Europa ist regelmäßig betroffen. Zu Beginn des Jahres 2026 führten außergewöhnlich starke Niederschläge in Teilen Süd- und Westeuropas zu erheblichen Überschwemmungen und Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs. Frankreich liegt bei der Zahl der von Riskline registrierten hochwasserbezogenen Warnmeldungen weltweit auf Platz sieben.

Insbesondere zahlreiche Länder Asiens zählen zu den stark von Hochwasser betroffenen Regionen. Auch in Afrika sowie Nord- und Südamerika stellen Überschwemmungen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Von Januar bis September 2026 verzeichnete der Reiserisiko-Spezialist weltweit mehr als 1.300 Warnmeldungen im Zusammenhang mit Überschwemmungen. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 1.605 Meldungen.

Reisesicherheit wird zur Unternehmensaufgabe

Für international tätige Unternehmen stellen solche Ereignisse eine besondere Herausforderung dar. Geschäftsreisende können kurzfristig an ihrem Zielort festsitzen, wichtige Termine nicht wahrnehmen oder plötzlich auf Unterstützung angewiesen sein. Umso wichtiger ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen, Mitarbeiter rechtzeitig zu informieren und im Ernstfall schnell reagieren zu können.

„Überschwemmungen können sich innerhalb kürzester Zeit zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickeln. Gerade Unternehmen mit international reisenden Mitarbeitern müssen deshalb jederzeit wissen, wo sich ihre Beschäftigten aufhalten und welche Gefahren vor Ort bestehen. Verlässliche Informationen und eine schnelle Kommunikation sind entscheidend, um Reisende zu schützen und im Notfall angemessen reagieren zu können“, sagt Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture.

Gesundheitsrisiken nicht unterschätzen

Neben unmittelbaren Gefahren durch Wassermassen und beschädigte Infrastruktur warnt Riskline vor gesundheitlichen Folgen. Überschwemmungen können die Trinkwasserversorgung verunreinigen, Infektionskrankheiten begünstigen und den Zugang zu medizinischer Versorgung erheblich einschränken. Stehendes Wasser erhöht in manchen Regionen zudem das Risiko durch Krankheitserreger und Stechmücken. Auch nach dem Rückgang des Hochwassers können gesundheitliche Gefahren noch über Wochen bestehen bleiben.

So können sich Reisende schützen

Safeture und Riskline empfehlen Geschäfts- und Privatreisenden folgende Vorsichtsmaßnahmen:
  • Risiken vorab prüfen: Über die Hochwassergefährdung am Reiseziel informieren und offizielle Wetter- und Warnmeldungen regelmäßig verfolgen.
  • Reise flexibel planen: Alternative Verkehrsverbindungen und Unterkünfte kennen sowie den Versicherungsschutz bei Naturkatastrophen überprüfen.
  • Auf Notfälle vorbereiten: Notrufnummern und Evakuierungswege kennen. Trinkwasser, Medikamente, Powerbank und wichtige Dokumente griffbereit halten.
  • Überflutete Bereiche meiden: Niemals überschwemmte Straßen zu Fuß oder mit dem Auto durchqueren. Bei Gefahr höher gelegene, sichere Orte aufsuchen.
  • Anweisungen befolgen: Evakuierungsaufforderungen ernst nehmen und sich nach einem Hochwasser über mögliche Gesundheitsrisiken informieren.
Der vollständige „Flooding Informer 2026“ mit ausführlichen Informationen zu Überschwemmungsrisiken sowie Empfehlungen für Reiseplanung, Sicherheit und Gesundheit ist auf der Website von Safeture abrufbar unter https://www.safeture.com/flooding-informer-2026/.

Über Safeture:

Safeture ist ein Software as a Service (SaaS)-Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden. Die 2009 gegründete Gesellschaft bietet eine Plattform für das professionelle Management von Risiken zur Sicherheit auf Reisen. Mehr als weltweit 4.000 Unternehmen und Organisationen nutzen die innovative Technologie bereits. Safeture bietet die Möglichkeit, Sicherheit effektiv zu automatisieren, und durch die nahtlose Integration der Software im Unternehmen wird diese zugleich ein fester Bestandteil der internen Prozesse. Die Safeture-Aktie ist an der NASDAQ First North Growth Market Stockholm (Ticker: SFTR) notiert. www.safeture.com

Über Riskline:

Riskline ist ein dänischer Content-Provider und eines der weltweit führenden Unternehmen für die Analyse von Reiserisiken. Professionelle Analysten, die durch KI unterstützt werden, verarbeiten mehr als 100.000 Datenquellen, um zeitnah genaue Risikobewertungen zu erstellen. Riskline und Safeture arbeiten seit Oktober 2022 zusammen. www.riskline.com

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