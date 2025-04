Feinreisen führt neue Produktlinie ein

Feinreisen bietet seinen Gästen jetzt noch mehr Möglichkeiten für eine erlebnisreiche oder entspannte, in jedem Fall sehr stilvolle Auszeit vom Alltag. Der Luxusreiseveranstalter hat eine neue Produktlinie für die Kurz- und Mittelstrecke eingeführt, die sukzessive ausgebaut werden soll. Die ersten Reisen unter dem Label „Europa Exklusiv und en Vogue“ sind jetzt buchbar.Neu im Angebot ist etwa die viertägige Reise The Octola Experience. Wildnis und Luxus in Finnisch-Lappland . Sie führt in die Abgeschiedenheit eines luxuriösen Refugiums, das sich inmitten der unberührten Wildnis Lapplands befindet. Vom Flughafen Rovaniemi aus werden die Feinreisen-Gäste mit dem Schneemobil zu ihrem Domizil gebracht, wo ihnen ein Guide während ihres Aufenthalts zur Seite steht und sie bei der Suche nach Polarlichtern unterstützt. Ein Geophysiker und Ionosphärenforscher vom renommierten finnischen Geophysikalischen Observatorium Sodankylä erklärt ihnen, wie die magischen Nordlichter entstehen und was die Menschen über die faszinierenden Lichter denken. Da die Octola Lodge das erste Luxushotel der Welt ist, das seinen Gästen elektrische Schneemobile anbietet, können sie während der Fahrten durch die verschneiten Wälder und zugefrorenen See die Stille und ruhige Schönheit der Natur auf einzigartige Weise erleben. Weitere Highlights der Kurzreise sind eine Nachtfahrt mit Lagerfeuer und eine Husky-Tour mit einem eigenen Schlittenhundegespann.Ebenfalls neu im Programm ist eine fünftägige Reise nach Italien: Vocabolo Moscatelli – Design Hotel und Entdeckungen in Umbrien . Das Boutique-Hotel mit nur 12 Zimmern und Suiten verbindet zeitgenössisches Design mit historischem Charme und verwöhnt seine Gäste mit einer exzellenten Küche. Eingebettet in die malerische Landschaft Umbriens beeindruckt der exklusive Rückzugsort, der in einem ehemaligen Kloster aus dem 12. Jahrhundert untergebracht ist, durch eine stilvolle Innenausstattung - designt von Jacopo Venerosi Pesciolini. Die hohe Dichte an Kulturschätzen wie die von Perugia und Assisi und Weinproben in Montefalco, das für den exzellenten Sagrantino-Wein bekannt ist, machen diese neue Reise zu einem perfekten Kurzurlaub für Designliebhaber und Genießer.Besonders stark ausgebaut hat Feinreisen sein Europa-Portfolio in Griechenland. Dort bietet der Luxusreiseveranstalter jetzt zwei zusätzliche Touren an. The Danai – Luxus und Ruhe im Norden Griechenlands führt von Thessaloniki mit dem Mietwagen auf die Halbinsel Chalkidiki. Das luxuriöse The Dani, eines der exklusivsten Hideaways Griechenlands, liegt direkt am 300 Meter langen Privatstrand auf der ruhigen Landzunge Sithonia. Die Gäste dürfen sich über eine traumhafte Lage mit Panoramablick über die Ägais freuen und ein exzellentes kulinarisches Angebot. Das Luxushotel verfügt über eine eigene Bäckerei, einen Weinkeller und drei Gourmetrestaurants, darunter das mehrfach ausgezeichnete „The Squirrel“. Die Luxusyacht „The Bird“ kann für private Bootstouren gebucht werden.Auf den Kykladen hat Feinreisen die Reise Mykonos - luxuriöser Lifestyle in Blau und Weiß neu ins Programm genommen. Während der sechstägigen Tour wohnen die Gäste im Mykonos Grand Hotel & Resort, das sich in ruhiger Lage an der wunderschönen Agios Ionannis Bucht befindet – nur vier Kilometer entfernt von Mykonos Stadt. Direkt am feinen Sandstrand gelegen, bietet das Luxusresort einen Infinity-Pool mit Meerblick, einen Adults-Pool direkt am Meer sowie einen preisgekrönten Spa, Tennisplätze und mehrere erstklassige Restaurants und Bars.„‘Europa Exklusiv und en Vogue‘ ist die Produktlinie unseres neuen Europa-Angebots, die zum Ausdruck bringt, was alle Reisen gemeinsam haben: Sie sind kein Produkt von der Stange, greifen den Zeitgeist auf und legen viel Wert auf Privatsphäre“, sagt Timo Kohlenberg, geschäftsführender Gesellschafter der America Unlimited-Unternehmensgruppe, zu der die Marke Feinreisen gehört. Wie bei allen Angeboten des Luxusreiseveranstalters können auch die neuen Europa-Reisen bezüglich des Programms und der Reisedauer individuell nach den Wünschen der Gäste angepasst werden.Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.