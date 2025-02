Besondere Reiseangebote am Valentinstag

Zeit zu zweit, romantische Strandspaziergänge und malerische Sonnenuntergänge – für Paare, die sich eine erholsame Auszeit vom Alltag gönnen möchten, hat Neckermann besondere Reisepakete aufgelegt. Angeboten werden einwöchige Pauschalreisen inklusive Flug und Transfer nach Spanien, Griechenland und in die Türkei. Gewohnt wird in schicken und bei Paaren beliebten Adults-only-Hotels, außerdem beinhalten die Valentinstag-Specials Zusatzleistungen vor Ort oder Preisermäßigungen. Einzige Bedingung: Die Angebote für Verliebte müssen am 14. Februar 2025 gebucht werden.Einen luxuriösen Rückzugsort nur für Erwachsene finden Paare auf Fuerteventura. Dasim Norden der Insel, in Corralejo, liegt direkt an einer Badebucht mit Panoramablick auf die kleineren Nachbarinseln Lobos und Lanzarote. Wer es etwas privater mag, kann an den beiden von tropischen Gärten umgebenen Pools entspannen oder in dem wunderschönen Secrets Spa relaxen. Gäste dürfen sich auf den orientalischen Hammam, moderne Hydrotherapie-Pools und Saunen sowie einen großzügigen Außenwhirlpool mit spektakulärem Meerblick freuen (gegen Gebühr). Urlauber, die das Valentinstag-Special bei Neckermann Reisen buchen, erhalten einen freien Eintritt in die Wellnessoase.Ein beliebtes Erwachsenenhotel für romantische Stunden zu zweit ist auch das. Das terrassenförmig und im Stil eines griechischen Dorfes angelegte Fünf-Sterne-Hotel thront auf einem Hang mit Blick auf den wunderschönen Strand der Vlicha-Bucht. In den fünf Restaurants des Hotels erwartet die Gäste eine vielfältige kulinarische Auswahl an internationalen, regionalen, mediterranen, griechischen, asiatischen und italienischen Gerichten. Auch der moderne und luxuriöse Spa lässt keine Wünsche offen. Neckermann-Gäste, die ihren Urlaub in dem schönen, nur vier Kilometer von dem bezaubernden Ort Lindos entfernten Resort am Valentinstag buchen, erhalten eine Ermäßigung von 20 Prozent.Ausgiebig verwöhnen lassen, können sich Valentinstag-Bucher auch im. Das Adults-only-Hotel für Erwachsene ab 16 Jahren bietet in seinem Wellnesscenter viele verschiedene Massagen und Kosmetikbehandlungen an. Im schönen Fünf-Sterne-Resort mit nahe gelegenem Privatstrand, nur drei Kilometer vom Ortzentrum von Side entfernt, können Paare gemeinsam entspannen, kulinarische Köstlichkeiten genießen oder sportlich aktiv sein.Eine Woche in einer Juniorsuite inkl. Frühstück, Flug und Transfer,ab 899 Euro pro Person.Eine Woche im DZ Deluxe mit Meerblick inkl. Frühstück, Flug und Transfer,ab 649 Euro pro Person.Bei Aufenthalten im Mai bzw. Oktober Upgrade auf die nächst höhere Zimmerkategorie (je nach Verfügbarkeit)Eine Woche im DZ inkl. All Inclusive, Flug und Transfer, ab 516 Euro pro Person.Bei Ankunft Früchtekorb und Wein auf dem Zimmer, zusätzlich ein Essen im À-la-carte-Restaurant bei einem Aufenthalt von 7 Tagen.Urlaub bei Neckermann Reisen ist buchbar auf www.neckermann-reisen.de , unter Telefon 0211-78 177 066 und im Reisebüro.60 Jahre nachdem der Reisepionier Josef Neckermann die ersten Pauschalurlauber mit dem Flugzeug ans Mittelmeer schickte, ist die Traditionsmarke Neckermann Reisen unter dem Dach der ANEX-Gruppe zurück auf dem deutschen Markt. Und sie hat nichts von ihrer einstigen Strahlkraft eingebüßt: Einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitut YouGov zufolge, ist Neckermann mit einer gestützten Bekanntheit von 70 Prozent die zweitbekannteste Veranstaltermarke inDeutschland. Die Marke steht unverändert für ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Kernzielgruppen sind im Schwerpunkt Familien. Zum Angebot gehören die beliebtesten Badeziele rund ums Mittelmeer, die Kanarischen Inseln und ein umfangreiches Autoreisen-Programm. Attraktive Angebote auf der Mittel- und Fernstrecke, wie z.B. die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand, Malediven, die Dom. Republik oder New York als Städtereise, runden das vielfältige Programm ab.