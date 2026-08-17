Australien-Buchungen ziehen weiter an

Einmal ans andere Ende der Welt: Urlaub in Australien wird bei deutschen Fernreisenden immer beliebter. Der Spezialreiseveranstalter Australia Unlimited verzeichnet für das laufende Jahr erneut eine ausgesprochen dynamische Buchungsentwicklung: Im laufenden Jahr liegt die Zahl der Buchungen aktuell mehr als doppelt so hoch wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Auch für 2027 zeichnet sich bereits eine steigende Nachfrage ab. Da die Buchungsphase für das kommende Jahr allerdings gerade erst begonnen hat und die Vergleichsbasis entsprechend niedrig ist, betrachtet Australia Unlimited diese frühen Werte bewusst nur als Trendindikator. Dass das wachsende Interesse an Down Under kein isoliertes Phänomen ist, sondern eine kontinuierliche Entwicklung, zeigen auch Daten von Tourism Australia. Im Jahr 2025 reisten knapp 180.000 Gäste aus Deutschland nach Australien – sieben Prozent mehr als im Vorjahr.



Roadtrip bleibt die Nummer eins



Besonders gefragt sind individuell zusammengestellte Rundreisen. Bestseller bei Australia Unlimited sind maßgeschneiderte Roadtrips mit dem Mietwagen, bei denen längere Strecken teilweise durch inneraustralische Flüge überbrückt werden. Dahinter folgen Kleingruppen- und Camperreisen. Im höherpreisigen Segment beobachtet die Schwestermarke Feinreisen zudem eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen und außergewöhnlichen Lodges.



Australien spricht unterschiedliche Zielgruppen an: Paare jeglichen Alters - vor allem junge Erwachsene und die sogenannten „Empty Nesters“ - ebenso wie Familien. Junge Familien mit kleinen Kindern nutzen die Elternzeit gerne für einen längeren Roadtrip in Down Under.



Bei der Reisedauer zeigen sich zwei Schwerpunkte: Viele Kunden bleiben zwischen 18 und 20 Tage. Gleichzeitig gibt es eine zweite Gruppe, die sich deutlich mehr Zeit nimmt und 40, 50 oder sogar noch mehr Tage im Land unterwegs ist. Langfristig beobachtet Australia Unlimited dabei eine Verschiebung hin zu längeren Aufenthalten.



Australien wird zum Ganzjahresziel



Sommer in Australien, Winter in Deutschland – diese einfache Formel verliert bei der Reiseplanung zunehmend an Bedeutung. Australia Unlimited beobachtet, dass Kunden das Land verstärkt als Ganzjahresdestination wahrnehmen. Entscheidend ist weniger der Reisemonat als die passende Route.



Von Oktober bis April stehen vor allem South Australia, Victoria, New South Wales und Queensland auf den Reiseplänen, häufig kombiniert mit dem Northern Territory. Zwischen Mai und Ende September rückt dagegen Western Australia in den Mittelpunkt, oftmals gemeinsam mit dem Top End des Northern Territory.



Gerade der australische Winter eröffnet dabei ungewöhnliche Kontraste: Während Reisende im Nordwesten Australiens in den Kimberleys tropische Tage erleben können, sind zur gleichen Zeit auf Tasmanien verschneite Eukalyptuswälder möglich.



„Wer Australien ausschließlich als klassisches Winterreiseziel betrachtet, verschenkt viele Möglichkeiten“, sagt Timo Kohlenberg, CEO von Australia Unlimited. „Aufgrund der enormen Ausdehnung des Landes findet sich praktisch zu jeder Jahreszeit eine Region mit sehr guten Reisebedingungen. Wir stellen deshalb zunehmend Routen zusammen, die sich an der jeweiligen Jahreszeit orientieren.“



Über Australia Unlimited:



Australia Unlimited ist ein Spezialist für Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee. Das Angebot des Veranstalters umfasst Mietwagenreisen, Gruppenreisen, Camper-Reisen, Kreuzfahrten sowie einzelne Hotels und Lodges mit unterschiedlicher Reisedauer. Alle Individualtouren können abgeändert und den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst werden. Australia Unlimited ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.

(lifePR) (