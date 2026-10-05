50 Jahre im selben Hotel: Eine außergewöhnliche Karriere im Universal Lido Park & Spa auf Mallorca
Rund 70 Prozent Fluktuationsrate: Das Gastgewerbe gehört zu den Branchen, in denen Beschäftigte besonders häufig den Arbeitgeber wechseln. Umso außergewöhnlicher ist die Geschichte von María Isabel Molinos. Mehr als 50 Jahre arbeitete die Mallorquinerin für Universal Beach Hotels und zwar während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn im Universal Lido Park & Spa in Peguera. Seit Frühjahr 2026 ist die langjährige Hausdame – von Kolleginnen, Kollegen und Gästen Maribel genannt – im Ruhestand.
Für ihr außergewöhnliches Berufsleben wurde Molinos jetzt auch offiziell gewürdigt. Im Rahmen der „Nit del Turisme“ zeichnete die Tourismusbehörde der Balearen die ehemalige Hausdame für ihre besondere berufliche Laufbahn und ihren Beitrag zum Tourismus auf den Balearen aus.
Begonnen hatte alles Anfang der 1970er Jahre. Maribel startete als Reinigungskraft im Universal Lido Park & Spa und übernahm im Laufe der Jahre immer mehr Verantwortung. Schließlich wurde sie Hausdame und damit verantwortlich für einen Bereich, der für die Qualität eines Hotels und die Zufriedenheit seiner Gäste von zentraler Bedeutung ist. Über die Jahrzehnte wurde sie zu einer festen Größe im Haus und begleitete mehrere Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Eigentümerfamilie. Sie kannte und kennt Unternehmensgründer Alfred Erhart, seinen Sohn Philippe und den jetzigen CEO Yannik Erhart.
Gleichzeitig erlebte sie unmittelbar, wie sich die Hotellerie auf Mallorca veränderte. Arbeitsabläufe wurden professionalisiert, Qualitätsstandards weiterentwickelt, die Ansprüche der Gäste stiegen und neue Technologien hielten Einzug. Während sich die Branche und das Hotel in diesen fünf Jahrzehnten grundlegend wandelten, blieb eines konstant: Maribels Verbundenheit mit Universal Beach Hotels als ihrem einzigen Arbeitgeber.
Mitarbeiterbindung als Herausforderung der Hotellerie
Wie ungewöhnlich eine solche Kontinuität heute ist, zeigen Branchendaten aus Deutschland. Nach Angaben des Gastgewerbe-Magazins liegt die Fluktuationsrate im deutschen Gastgewerbe bei 68 Prozent und damit etwa doppelt so hoch wie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Saisonalität, unregelmäßige Arbeitszeiten und ein hoher Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse gelten als einige der strukturellen Ursachen. Umso wichtiger ist für Hotelunternehmen die Frage, wie es gelingt, Beschäftigte langfristig zu halten.
Universal Beach Hotels setzt dabei auf eine Unternehmenskultur, die langfristige Zusammenarbeit, persönliche Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Als familiengeführtes Unternehmen hat die Hotelgruppe ein besonderes Interesse daran, Erfahrung im Unternehmen zu halten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über viele Jahre zu begleiten. Und das gelingt ihr besonders gut: Denn neben Maribel gibt es jedes Jahr weitere Mitarbeitende, die nach 45 oder mehr Jahren in den Ruhestand verabschiedet werden.
„Eine so lange Verbundenheit mit einem Unternehmen ist alles andere als selbstverständlich. Sie kann nur wachsen, wenn über viele Jahre Vertrauen, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung entstehen“, sagt Yannik Erhart, CEO von Universal Beach Hotels. „Dass Maribel uns ihr gesamtes Berufsleben begleitet hat, macht uns deshalb nicht nur stolz, sondern auch dankbar. Menschen wie sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dass aus einem Hotel über Jahrzehnte ein Ort mit Persönlichkeit und einer eigenen Kultur wird.“
Maribels Berufsleben ist zugleich eng mit der Geschichte von Universal Beach Hotels verbunden. Die mallorquinische Hotelgruppe wurde 1947 gegründet und entwickelte sich über die vergangenen Jahrzehnte zu einem Unternehmen mit heute 18 Hotels und Apartmenthäusern auf Mallorca und Formentera. Trotz des Wachstums ist Universal Beach Hotels bis heute ein Familienunternehmen geblieben.
Die Auszeichnung bei der „Nit del Turisme“ würdigt deshalb nicht nur eine außergewöhnliche persönliche Karriere. Sie rückt zugleich Menschen in den Mittelpunkt, deren Erfahrung, Wissen und Verbundenheit über Jahrzehnte zur Qualität eines Hotels beitragen – und zeigt, dass langfristige Mitarbeiterbindung auch in einer Branche mit traditionell hoher Fluktuation möglich ist.
Weitere Informationen zu den Universal Beach Hotels unter www.universalbeachhotels.com/de/
Über die Universal-Unternehmensgruppe:
Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.