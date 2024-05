Das heilige Messopfer

(Katechismus)Mit der Bulle «Quo primum» legte der hl. Papst Pius V., am 17.7. 1570, für alle Zeiten, den Ritus der Messe, das Missale Romanum, fest und bestimmte:».Der Befehl Nr. 4, von 33, des Grossmeisters an seine gesetzlosen Freimaurer-Bischöfe lautete: «».Johannes XXIII., ein Freimaurer, konnte das Missale Romanum nicht ändern. Daher verfasste und promulgierte er sein «Missale Romanum Editio typica»,. Das Missale Romanum wurde entsorgt. Der neue Ritus, angeblich gleichlautend,. Damit wurde die Bulle «Quo primum» verletzte, das Messbuch 1962 ist ungültig. Ziel der Gesetzlosen war die Novus Ordo Missae, die Gedächtnisfeier, die 1969 eingeführt wurde. Johannes XXIII. und seine Nachfolger, wurden durch die Tatstrafe, exkommuniziert. Canon 1364 § 1.Unter dem Beistand des Heiligen Geistes, verbot Papst Clemens XII. mit der Bulle «», jeden Kontakt mit den Freimaurern. Die Ausführungen der 33 Befehle des Grossmeisters, in den Jahren 1958 bis 1969, durch die Gesetzlosen, führte nach dieser Bulle, ebenfalls zu deren Exkommunikation.Für die Gläubigen ist es eine Frage des guten Glaubens. Solange sie im guten Glauben, eine ungültige Messe besuchen, handeln sie nicht schuldhaft. Sie sind aber verpflichtet, die Bullen und das Kirchenrecht zu kennen und zu beachten. Gleichgültigkeit ist schuldhaft.Hubertus Huber, hat den Aufruhr, der Gesetzlosen, in seinem Buch, «». beschrieben. Sie können das Buch, über unsere Website,, für Euro 13,34 bestellen. Gleichzeitig finden Sie 23 Rundbriefe, die Sie über einen Link öffnen, ausdrucken, vervielfältigen und an Ihre Bekannten und Freunde verschicken können. Für jede Unterstützung sind wir dankbar. Ihre Spende verwenden wir für Übersetzungen und Anzeigen. Spenden: an Katholiken-SOS Verlag, UBS, 6002-Luzern, IBAN CH02 0024 8248 1764 2501 VKatholiken-SOS Verlag, CH-Teufen, den 30. Mai 2024Marquard von Gleichenstein, Vorstand