Wintercamping statt Winterschlaf: Kasseler Campingplatz verlängert Saison bis Januar 2026

Wintercamping-Special für Genießer
Zur Öffnung im Dezember bietet der Platz attraktive Winterpreise:
- 20 Euro für die erste Nacht (Standard-Stellplatz)
- 17 Euro pro weitere Nacht
- Zzgl. 8,50 Euro pro Person ab 13 Jahren / 4 Euro für Kinder ab 4 Jahren
Flexibler Betrieb je nach Wetterlage
Die Öffnung im Dezember erfolgt wetterabhängig auf Wochenbasis. Bei starkem Schneefall oder Dauerregen kann es zur kurzfristigen Schließung kommen. Spätestens am 4. Januar 2026 wird der Platz geschlossen, um in die Winterpause und die Vorbereitungen für die neue Saison zu starten.
Servicezeiten im Überblick
- Check-In / Check-Out:
- Montag bis Freitag: über die Rezeption (9 Uhr bis 16.30 Uhr)
- Wochenende & Feiertage: über den Automaten (auch werktags verfügbar)
„Mit der Verlängerung der Saison kommen wir dem Wunsch vieler Gäste entgegen, die auch in der Winterzeit die Kunst- und Kulturstadt Kassel mit ihrem Reisemobil individuell besuchen möchten und insbesondere bei der Gelegenheit auch unseren wunderschönen Märchenweihnachtsmarkt genießen möchten“, so Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die den Campingplatz betreibt.
Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter:
www.campingplatz-kassel.de