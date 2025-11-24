Kontakt
Wintercamping statt Winterschlaf: Kasseler Campingplatz verlängert Saison bis Januar 2026

Gute Nachrichten für alle Campingfreunde: Zum ersten Mal ist der Campingplatz Kassel in der Vorweihnachtszeit bis Anfang Januar 2026 geöffnet.Damit lädt der beliebte Platz am Fuldaufer auch in der besinnlichen Jahreszeit zu einem besonderen Aufenthalt mit einem Besuch des wunderschönen Kasseler Märchenweihnachtsmarktes ein.

Wintercamping-Special für Genießer

Zur Öffnung im Dezember bietet der Platz attraktive Winterpreise:
  • 20 Euro für die erste Nacht (Standard-Stellplatz)
  • 17 Euro pro weitere Nacht
  • Zzgl8,50 Euro pro Person ab 13 Jahren / 4 Euro für Kinder ab 4 Jahren
Im Preis enthalten ist die MeineCard+, mit der Gäste über 160 Freizeitangebote in der Region kostenlos nutzen und den öffentlichen Nahverkehr gratis in Anspruch nehmen können. Ein besonderes Extra: Zwei Glühweingutscheine pro Buchung für den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt – einzulösen während der Veranstaltungszeit und erhältlich an der Rezeption. Der Märchenweihnachtsmarkt hat vom 24. November bis 30. Dezember geöffnet, vom 24. bis 26. Dezember ist er geschlossen.

Flexibler Betrieb je nach Wetterlage

Die Öffnung im Dezember erfolgt wetterabhängig auf Wochenbasis. Bei starkem Schneefall oder Dauerregen kann es zur kurzfristigen Schließung kommen. Spätestens am 4. Januar 2026 wird der Platz geschlossen, um in die Winterpause und die Vorbereitungen für die neue Saison zu starten.

Servicezeiten im Überblick
  • Check-In / Check-Out:
    • Montag bis Freitag: über die Rezeption (9 Uhr bis 16.30 Uhr)
    • Wochenende & Feiertage: über den Automaten (auch werktags verfügbar)
„Mit der MeineCardPlus schaffen wir zusätzliche Mehrwerte, die den Aufenthalt in Kassel besonders attraktiv machen. Dies macht sich auch in den Gästezahlen deutlich bemerkbar“, erklärt Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH. So konnten von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 38.713 Übernachtungen registriert werden – ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 27.921 Übernachtungen.

„Mit der Verlängerung der Saison kommen wir dem Wunsch vieler Gäste entgegen, die auch in der Winterzeit die Kunst- und Kulturstadt Kassel mit ihrem Reisemobil individuell besuchen möchten und insbesondere bei der Gelegenheit auch unseren wunderschönen Märchenweihnachtsmarkt genießen möchten“, so Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die den Campingplatz betreibt.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter:
www.campingplatz-kassel.de

