Wintercamping statt Winterschlaf: Kasseler Campingplatz verlängert Saison bis Januar 2026

20 Euro für die erste Nacht (Standard-Stellplatz)

(Standard-Stellplatz) 17 Euro pro weitere Nacht

Zzgl. 8,50 Euro pro Person ab 13 Jahren / 4 Euro für Kinder ab 4 Jahren

Check-In / Check-Out : Montag bis Freitag : über die Rezeption (9 Uhr bis 16.30 Uhr) Wochenende & Feiertage : über den Automaten (auch werktags verfügbar)

:

Zur Öffnung im Dezember bietet der Platz attraktive Winterpreise:Im Preis enthalten ist die, mit der Gäste überin der Region kostenlos nutzen und dengratis in Anspruch nehmen können. Ein besonderes Extra:pro Buchung für den– einzulösen während der Veranstaltungszeit und erhältlich an der Rezeption. Der Märchenweihnachtsmarkt hat vom 24. November bis 30. Dezember geöffnet, vom 24. bis 26. Dezember ist er geschlossen.Die Öffnung im Dezember erfolgt. Bei starkem Schneefall oder Dauerregen kann es zur kurzfristigen Schließung kommen.wird der Platz geschlossen, um in die Winterpause und die Vorbereitungen für die neue Saison zu starten.„Mit der MeineCardPlus schaffen wir zusätzliche Mehrwerte, die den Aufenthalt in Kassel besonders attraktiv machen. Dies macht sich auch in den Gästezahlen deutlich bemerkbar“, erklärt Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH. So konntenregistriert werden – ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit„Mit der Verlängerung der Saison kommen wir dem Wunsch vieler Gäste entgegen, die auch in der Winterzeit die Kunst- und Kulturstadt Kassel mit ihrem Reisemobil individuell besuchen möchten und insbesondere bei der Gelegenheit auch unseren wunderschönen Märchenweihnachtsmarkt genießen möchten“, so Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die den Campingplatz betreibt.Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: