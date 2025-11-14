Violinist David Garrett komplettiert die Star-Riege des Stadtsommer Kassel 2026
Mit der Millennium Symphony setzt David Garrett seine musikalische Erfolgsreise fort: Das aktuelle Album verwandelt die größten Pop-Hits der letzten 25 Jahre – unter anderem von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran oder The Weeknd – in faszinierende orchestrale Klangbilder. Die Umsetzung als Open-Air-Konzert verspricht ein beeindruckendes Live-Erlebnis der Extraklasse.
„David Garrett verbindet musikalische Virtuosität mit einem Crossover-Ansatz, der Klassik und Pop auf einzigartige Weise vereint. Dass er im Rahmen seiner Tournee auch in Kassel Station macht, unterstreicht die kulturelle Strahlkraft unseres Stadtsommer Kassel“, sagt Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH.
Mit 14 Platin- sowie 32 Gold-Auszeichnungen bei über fünf Millionen verkauften Tonträgern und 5,6 Milliarden Streams begeistert er ein internationales Publikum. Die Millennium Symphony gilt als sein bislang persönlichstes Projekt – eine konsequente Weiterentwicklung seines unverkennbaren Crossover-Stils.
„Mit David Garrett schließen wir die hochkarätige Konzertreihe des Stadtsommer Kassel auf dem Friedrichsplatz ab. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns auf drei ganz besondere Abende inmitten der Kasseler Innenstadt – ein kulturelles Highlight, welches viele Besucherinnen und Besucher weit über die Region hinaus anziehen wird“, betont Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH.
Die Veranstalter COFO Entertainment, MM Konzerte und Kassel Marketing sowie zahlreiche Unterstützer aus der Region laden das Publikum zu einem unvergesslichen Musikwochenende ein. Wer also auf der Suche nach einem besonderen Geschenk ist – etwa zu Weihnachten – sollte sich jetzt schon eines der begehrten Tickets sichern.
Der Vorverkauf für David Garrett startet am Mittwoch, 19. November ab 12.00 Uhr auch in der Tourist Information in der Wilhelmsstraße 23, am Kassel Service Point in der GALERIA sowie unter www.stadtsommer-kassel.de, und an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.
Termin:
Sonntag, 21. Juni 2026
Beginn: 19 Uhr
Ort: Friedrichsplatz, Kassel
Infos & Tickets: www.stadtsommer-kassel.de