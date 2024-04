Vielfältiges Programm und verkaufsoffener Sonntag: Casseler Frühlings-Freyheit vom 4. bis 7. April

Nach den Osterfeiertagen kann sich Kassel auf ein extra langes Erlebnis-Wochenende in der City freuen: Vier Tage lang lädt die Casseler Frühlings-Freyheit zu einem langen Familienwochenende mit vielen Attraktionen und natürlich dem verkaufsoffenen Sonntag ein.Familienkirmes auf dem KönigsplatzOb gemütliche Runden mit dem „Scirocco“ oder Spaß für die Kleinen mit Kinderkarussell und Bungee Trampolin - neben familienfreundlichen Fahrgeschäften locken hier auch verführerisch duftende Gaumenfreuden für jeden Geschmack: Von Zuckerwatte und Süßwaren über Crêpes, Waffeln und Churros bis hin zu Bratwurst, Steaks oder Langos ist für alle etwas dabei.Mittelaltermarkt und LivemusikZu einer unterhaltsamen Reise in die Vergangenheit und damit zum historischen Ursprung der Casseler Freyheit lädt der beliebte Mittelaltermarkt auf dem Friedrichsplatz ein. Hier können die Besucher* im vielfältigen Angebot der traditionellen Kunsthandwerkerstände stöbern und natürlich deftige oder süße Speisen aus vergangenen Jahrhunderten genießen. Kleine Besucher können auf einem handbetriebenen Karussell rasante Runden drehen. Mitreißende Darbietungen der Seiltänzerin Lady Mariann und des Spielmanns Ulf Agné sowie mittelalterliche Livemusik von „Skalden“ und dem „Duo Doc Macdooley“ runden das vielfältige historische Erlebnis ab.OpernplatzFarbenfrohe Blütenpracht für zu Hause und französische Spezialitäten wie Macarons, Käse und Wein finden Sie auf dem Opernplatz.Die Wilhelmsstraße lädt zu einem vielseitigen Erlebnis ein, das für jeden Geschmack etwas bietet.Von Outdoor-Abenteuern bis hin zu köstlichen Leckereien - hier finden Sie alles, was das Herz begehrt. Möchten Sie wissen, wie "glamping" aussehen kann? Kletterkogel zeigt Ihnen eine Möglichkeit, während FutureSpace Ihnen passenderweise verrät, wie Sie rückstandlos grillen können. Wohnwagen Becker präsentiert die neuesten Wohnmobile in der unteren Wilhelmsstraße, und bei der Spieleburg können Sie Outdoor-Spiele ausprobieren. Fahrrad Zahn ist die Adresse für alle, die sich auf die nächste Fahrradtour vorbereiten möchten. Für einen kleinen Genuss zwischendurch sollten Sie unbedingt bei Coffee 15 vorbeischauen. Hier erwarten Sie köstliche Crepes, Waffeln und natürlich aromatischer Kaffee.Halten Sie außerdem Ausschau nach dem Stempelpass! Mit ihm haben Sie die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Bringen Sie einfach Ihren ausgefüllten Stempelpass zur Tourist Information in die Wilhelmsstraße 23, und schon nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil.Flohmarkt mit HerzEin beliebter Klassiker auf der Casseler Frühlings-Freyheit ist auch der Flohmarkt mit Herz, der am Samstag und Sonntag in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz zum Stöbern einlädt. Ob Antiquitäten, hochwertiges Porzellan, Schmuck, Selbstgemachtes, Schallplatten oder Spielzeug: Hier vergeht die Zeit wie im Flug, wenn kleine und große Trödelfans sich auf eine Entdeckertour durch das vielfältige Angebot begeben. Wer selber noch alte Schätzchen zu Hause hat, die anderen eine Freude bereiten könnten, kann diese natürlich auch selber anbieten: Alle Infos und eine Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet auf flohmarkt-mit-herz.de.Alle Infos und das vollständige Programm gibt es auf https://www.casseler-freyheit.de