Tourismus in Kassel: Strategie, Highlights und Perspektiven für 2026

Kunst & Kultur

Shopping & Genuss

Entspannung & Regeneration

MICE – Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen

Beleuchtete Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe (Juni und September)

im Bergpark Wilhelmshöhe (Juni und September) 100 Jahre Zissel als besonderes Jubiläumsevent im Sommer

als besonderes Jubiläumsevent im Sommer Kasseler Museumsnacht am 5. September

am 5. September die Casseler Frühlings- und Herbst-Freyheit (April und Oktober)

der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt ab November

Kassel positioniert sich weiterhin als starke Tourismusdestination mit einem besonderen Fokus auf einzigartige Kunst- & Kulturangebote und setzt auch im Jahr 2026 auf ein profilorientiertes Tourismuskonzept mit zahlreichen touristischen Highlights, starken Veranstaltungen und einer Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur. Beim Jahrespressegespräch von Kassel Marketing stellten Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH,, sowie Kassel Marketing Geschäftsführerzentrale Entwicklungen und Perspektiven für den Tourismusstandort Kassel vor.„Tourismus ist für Kassel ein wichtiger Standort-, Wirtschafts- und Imagefaktor. Unser Ziel ist es, die Stadt ganzjährig sichtbar und erlebbar zu machen – für Gäste ebenso wie für die Menschen, die hier leben“, betonte Dr. Wett.Tourismus als wichtiger WirtschaftsfaktorTourismus generiert in Kassel eine erhebliche wirtschaftliche Wertschöpfung. Die touristischen Bruttoumsätze liegen bei rund. Ein großer Anteil entfällt auf Tagesgäste sowie Geschäftsreisende, die einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten.Für das Jahr 2025 wurden(Vorjahr: 925.278) registriert. Kassel arbeitet weiter daran, seine Position im Wettbewerb der hessischen Städte zu stärken und zusätzliche Nachfrage zu generieren.Strategische Grundlage: das Tourismus- und KurkonzeptGrundlage der touristischen Entwicklung ist die Fortschreibung des Tourismus- und Kurkonzepts. Diese definierten Leitziele bis zum Jahr 2030 und setzen auf Wachstum, Nachhaltigkeit, Lebensqualität und eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Tourismusbranche und Kulturakteuren.Ziel ist es, die Zahl der Übernachtungen langfristig aufzu steigern und Kassel national wie international als Kunst- und Kulturstadt weiter zu profilieren.Im Mittelpunkt stehen vier Erlebnisprofile:Diese Profile bündeln touristische Angebote, Marketingmaßnahmen und Kooperationen und bilden die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung der Destination.„Mit der Fortschreibung des Tourismus- und Kurkonzepts haben wir eine klare strategische Grundlage geschaffen, um die Stärken Kassels gezielt weiterzuentwickeln und die Stadt als attraktiven Standort für Gäste und Veranstaltungen noch stärker sichtbar zu machen“, sagt, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH.Veranstaltungsjahr 2026 mit zahlreichen HighlightsAuch im Jahr 2026 bietet Kassel ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Festivals, Konzerten, Großveranstaltungen und City-Events.Zu den Höhepunkten zählen unter anderem:Die Konzerte im Juni auf dem Friedrichsplatz (Weitere Highlights sind:Ausbau des Tagungs- und KongressstandortsEin wichtiger wirtschaftlicher Pfeiler ist der Tagungs- und Kongresstourismus. Große Fachveranstaltungen sowie internationale Messen stärken Kassel als Veranstaltungsstandort.Dazu zählt auch die neue internationale Fachmesse, die im September 2026 erstmals in Kassel stattfinden wird. Ein weiterer Baustein ist ein neuer, der Veranstaltern eine bessere Terminabstimmung ermöglichen und die Auslastung der Stadt weiter verbessern soll.Infrastruktur: Campingplatz und neue HotelsAuch die touristische Infrastruktur entwickelt sich weiter: Derstartet am 20. März in die Saison 2026. Bereits im Vorjahr verzeichnete der Platz mit knapp 41.000 Übernachtungen einen deutlichen Zuwachs gegenüber 2024 (28.000 Übernachtungen) und begrüßte Gäste aus über 30 Ländern.Neue Projekte wie das, dasin der Kurfürstengalerie, dassowie ein weitereserweitern die Kapazitäten und stärken Kassel als Standort für Kongresse und Großveranstaltungen.Blick auf die documenta 2027Bereits jetzt laufen internationale Marketingaktivitäten für die, die erneut weltweit Aufmerksamkeit auf die documenta-Stadt lenken wird. Kooperationen mit Reiseveranstaltern sowie Marketingmaßnahmen im Ausland sollen Kassel frühzeitig im internationalen Tourismus positionieren.„Unser Ziel ist es, Kassel als kreative, offene und kulturell starke Stadt weiterzuentwickeln. Tourismus ist dabei immer auch Teamarbeit zwischen Stadt, Kultur, Wirtschaft und vielen engagierten Partnern“, so Dr. Wett abschließend.