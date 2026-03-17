Tourismus in Kassel: Strategie, Highlights und Perspektiven für 2026

„Tourismus ist für Kassel ein wichtiger Standort-, Wirtschafts- und Imagefaktor. Unser Ziel ist es, die Stadt ganzjährig sichtbar und erlebbar zu machen – für Gäste ebenso wie für die Menschen, die hier leben“, betonte Dr. Wett.
Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor
Tourismus generiert in Kassel eine erhebliche wirtschaftliche Wertschöpfung. Die touristischen Bruttoumsätze liegen bei rund 708 Millionen Euro jährlich. Ein großer Anteil entfällt auf Tagesgäste sowie Geschäftsreisende, die einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten.
Für das Jahr 2025 wurden 890.708 Übernachtungen (Vorjahr: 925.278) registriert. Kassel arbeitet weiter daran, seine Position im Wettbewerb der hessischen Städte zu stärken und zusätzliche Nachfrage zu generieren.
Strategische Grundlage: das Tourismus- und Kurkonzept
Grundlage der touristischen Entwicklung ist die Fortschreibung des Tourismus- und Kurkonzepts. Diese definierten Leitziele bis zum Jahr 2030 und setzen auf Wachstum, Nachhaltigkeit, Lebensqualität und eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Tourismusbranche und Kulturakteuren.
Ziel ist es, die Zahl der Übernachtungen langfristig auf 1,35 Millionen pro Jahr zu steigern und Kassel national wie international als Kunst- und Kulturstadt weiter zu profilieren.
Im Mittelpunkt stehen vier Erlebnisprofile:
- Kunst & Kultur
- Shopping & Genuss
- Entspannung & Regeneration
- MICE – Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen
„Mit der Fortschreibung des Tourismus- und Kurkonzepts haben wir eine klare strategische Grundlage geschaffen, um die Stärken Kassels gezielt weiterzuentwickeln und die Stadt als attraktiven Standort für Gäste und Veranstaltungen noch stärker sichtbar zu machen“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH.
Veranstaltungsjahr 2026 mit zahlreichen Highlights
Auch im Jahr 2026 bietet Kassel ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Festivals, Konzerten, Großveranstaltungen und City-Events.
Zu den Höhepunkten zählen unter anderem:
Die Konzerte im Juni auf dem Friedrichsplatz (Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett) sowie das Konzert der Broilers im Auestadion und die Konzerte im Augst von Jazeek, dem Staatsorchester und Johannes Oerding auf der Hessenkampfbahn. Auch das Sola-Festival findet Ende August wieder auf der Karlswiese statt.
Weitere Highlights sind:
- Beleuchtete Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe (Juni und September)
- 100 Jahre Zissel als besonderes Jubiläumsevent im Sommer
- Kasseler Museumsnacht am 5. September
- die Casseler Frühlings- und Herbst-Freyheit (April und Oktober)
- der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt ab November
Ein wichtiger wirtschaftlicher Pfeiler ist der Tagungs- und Kongresstourismus. Große Fachveranstaltungen sowie internationale Messen stärken Kassel als Veranstaltungsstandort.
Dazu zählt auch die neue internationale Fachmesse ETX – Energy Transport Xchange, die im September 2026 erstmals in Kassel stattfinden wird. Ein weiterer Baustein ist ein neuer B2B-Veranstaltungskalender, der Veranstaltern eine bessere Terminabstimmung ermöglichen und die Auslastung der Stadt weiter verbessern soll.
Infrastruktur: Campingplatz und neue Hotels
Auch die touristische Infrastruktur entwickelt sich weiter: Der Camping- und Wohnmobilplatz Kassel startet am 20. März in die Saison 2026. Bereits im Vorjahr verzeichnete der Platz mit knapp 41.000 Übernachtungen einen deutlichen Zuwachs gegenüber 2024 (28.000 Übernachtungen) und begrüßte Gäste aus über 30 Ländern.
Parallel dazu wächst die Hotellandschaft in Kassel weiter. Neue Projekte wie das Holiday Inn Express, das Premier Inn in der Kurfürstengalerie, das B&B Hotel Kassel-Wilhelmshöhe sowie ein weiteres B&B Hotel im ehemaligen Arbeitsamt erweitern die Kapazitäten und stärken Kassel als Standort für Kongresse und Großveranstaltungen.
Blick auf die documenta 2027
Bereits jetzt laufen internationale Marketingaktivitäten für die documenta 2027, die erneut weltweit Aufmerksamkeit auf die documenta-Stadt lenken wird. Kooperationen mit Reiseveranstaltern sowie Marketingmaßnahmen im Ausland sollen Kassel frühzeitig im internationalen Tourismus positionieren.
„Unser Ziel ist es, Kassel als kreative, offene und kulturell starke Stadt weiterzuentwickeln. Tourismus ist dabei immer auch Teamarbeit zwischen Stadt, Kultur, Wirtschaft und vielen engagierten Partnern“, so Dr. Wett abschließend.