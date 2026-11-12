Sieben auf einen Streich und jede Menge Weihnachtszauber: Die Highlights des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts 2026

23. November bis 30. Dezember 2026

Täglich von 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände können bis 22 Uhr geöffnet bleiben

24. bis 26. Dezember geschlossen

Märchenhafte Erlebnisse, festlicher Lichterglanz und ein Weihnachtsmann, der durch die Lüfte schwebt: Vom 23. November bis zum 30. Dezember verwandelt sich die Kasseler Innenstadt wieder in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt, die zum Bummeln, Staunen und Genießen einlädt. Im Mittelpunkt des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts steht in diesem Jahr „Das tapfere Schneiderlein“. Passend dazu erwarten die Besucherinnen und Besucher neben vielen beliebten Attraktionen auch spannende Neuheiten, die die Welt der Märchen auf ganz besondere Weise lebendig werden lassen.„Der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt ist ein wunderbarer Ort, an dem Menschen zusammenkommen und die besondere Atmosphäre der Adventszeit genießen können“, so Sven Schoeller, Oberbürgermeister der Stadt Kassel. „Mit seiner Verbindung aus festlichem Lichterglanz, lebendiger Märchentradition und vielfältigen Erlebnissen ist er weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und unvergessliche Adventszeit bei uns in Kassel.“Für leuchtende Kinderaugen und staunende Gesichter sorgt auch in diesem Jahr der Fliegende Weihnachtsmann: Vom 23. November bis zum 23. Dezember schwebt der international bekannte Hochseilartist Fernando Traber täglich um 17 Uhr mit seinem Rentierschlitten über den Friedrichsplatz. Eine Stunde später folgt der nächste spektakuläre Auftritt: Um 18 Uhr seilt er sich vom City-Point ab und landet auf dem Königsplatz. Doch damit ist das himmlische Vergnügen noch nicht vorbei: Nach seiner Landung hält der Weihnachtsmann im City-Point tolle Geschenke und Überraschungen für seine kleinen Fans bereit (außer sonntags).Vom 24. November bis zum 23. Dezember begegnen die Besucherinnen und Besucher dem tapferen Schneiderlein täglich zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr als Walking-Act in der Innenstadt.Beste Unterhaltung für die ganze Familie verspricht außerdem Castellos Puppentheater, das vom 27. November bis zum 18. Dezember immer freitags von 14 bis 16 Uhr im Märchenpavillon auf dem Opernplatz zu sehen ist. Hier erwartet die Gäste zudem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.Kreativ wird es bei der Baumschmück-Aktion mit Kasseler Grundschulen im Grimms Märchendorf: Jeweils ab 16 Uhr werden die Weihnachtsbäume geschmückt, bevor die Kinder um 16.30 Uhr ihren Baum vorstellen. Die einzelnen Termine sind auf der Website des Märchenweihnachtsmarkts zu finden. „Wenn Kinder mit viel Freude und Kreativität die Weihnachtsbäume schmücken, wird der Zauber der Adventszeit auf ganz besondere Weise lebendig. Die liebevoll gestalteten Bäume machen Grimms Märchendorf zu einem Ort, an dem Kinder nicht nur staunen, sondern selbst mitgestalten können. Gerade diese kleinen, gemeinschaftlichen Erlebnisse machen unseren Kasseler Märchenweihnachtsmarkt so besonders und schaffen schöne Erinnerungen für die ganze Familie“, betont Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH und Tourismusdezernent der Stadt Kassel.Auch Märchenfans kommen im Märchendorf auf ihre Kosten: In der neuen, interaktiven Märchenhütte des Tapferen Schneiderleins am Obelisken können sich kleine und große Besucher das Märchen auf Knopfdruck in Kurzform anhören.Mit den neuen Augmented-Reality-Fotoboxen wird die Geschichte vom „Tapferen Schneiderlein“ auf faszinierende Weise lebendig, fast wie von Zauberhand.An gleich drei Standorten, im festlich beleuchteten Grimms Märchendorf rund um den Obelisken auf der Treppenstraße, auf dem Opernplatz und auf dem Königsplatz, können die Gäste selbst Teil der Märchenwelt werden. Mithilfe moderner Technik entstehen außergewöhnliche Erinnerungsfotos, die den Besuch auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt auf besonders fantasievolle Weise festhalten. Die märchenhaften Fotostationen können während der gesamten Laufzeit des Marktes entdeckt werden und sind überwiegend durchgehend zugänglich.„Mit den neuen Augmented-Reality-Fotoboxen verbinden wir die traditionsreiche Märchenwelt der Brüder Grimm mit moderner Technik“, erklärt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Wir möchten unseren Märchenweihnachtsmarkt kontinuierlich weiterentwickeln und dabei seinen unverwechselbaren Charakter bewahren. Mit kreativen Ideen wie dieser schaffen wir neue Erlebnisse, die unsere Gäste begeistern und in schöner Erinnerung bleiben.“Natürlich dürfen auch die vielen beliebten Klassiker nicht fehlen, die den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt zu etwas Besonderem machen. Von der weltgrößten Märchenpyramide über den stimmungsvollen Märchenwald bis hin zur rasanten Märchenrutsche ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Große, liebevoll gestaltete Märchenbücher laden außerdem dazu ein, in die Geschichten der Brüder Grimm einzutauchen. So gibt es bei einem Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt für kleine und große Märchenfans jede Menge zu entdecken.Wer noch tiefer in die Welt der Brüder Grimm eintauchen möchte, kann Kassel bei einer ganz besonderen Stadtführung entdecken: Jeden Samstag um 11 Uhr laden das tapfere Schneiderlein oder Frau Holle zu einem märchenhaften Rundgang durch die festlich geschmückte Innenstadt ein. Dabei schlüpfen die Gästeführerinnen und Gästeführer in die Rollen der bekannten Märchenfiguren und nehmen ihre Gäste mit auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise durch das vorweihnachtliche Kassel.Die rund 90-minütigen Führungen starten an der Tourist Information in der Wilhelmsstraße 23 und können dort oder online gebucht werden.Die Kasseler Innenstadt ist aus allen Richtungen gut erreichbar und bietet ideale Voraussetzungen für einen entspannten Besuch des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes.Besonders bequem ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Während des Märchenweihnachtsmarktes fahren die Straßenbahnen montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr regulär durch die Obere Königsstraße. Bis 22 Uhr wird die Strecke für den Straßenbahnverkehr gesperrt und die Trams werden über den Scheidemannplatz und Lutherplatz umgeleitet.An Samstagen und Sonntagen ist die Obere Königsstraße während des gesamten Veranstaltungszeitraums von etwa 11 bis 22 Uhr für Straßenbahnen gesperrt. An den Adventswochenenden verstärkt die KVG ihr Fahrangebot bis etwa 20 Uhr.Auch die Anreise mit dem Fahrrad ist komfortabel möglich: Neben zusätzlichen Fahrradständern in der Innenstadt bietet das moderne Radhaus am Rathaus rund 130 sichere, überdachte Stellplätze, die bequem online gebucht werden können.Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen zahlreiche zentral gelegene Parkhäuser zur Verfügung. Besonders komfortabel ist die Tiefgarage Friedrichsplatz mit 980 Stellplätzen und direktem Zugang zur Fußgängerzone. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich unter anderem am Rathaus, am City-Point und an der Kurfürsten Galerie.So steht einem entspannten Weihnachtsmarktbesuch mit anschließendem Stadtbummel nichts im Wege.