Saisonstart am Kasseler Campingplatz am 20. März 2026

Stadtsommer Kassel – Open-Air-Konzerte auf dem Friedrichsplatz: Vom 19. bis 21. Juni 2026 verwandeln drei hochkarätige Konzerte den Friedrichsplatz in eine große Freiluft-Musikbühne mit Acts wie Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett – Musik für Pop-, Schlager- und Crossover-Fans gleichermaßen.

Vom 19. bis 21. Juni 2026 verwandeln drei hochkarätige Konzerte den Friedrichsplatz in eine große Freiluft-Musikbühne mit Acts wie Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett – Musik für Pop-, Schlager- und Crossover-Fans gleichermaßen. Pop-Open-Air auf der Karlswiese / Hessenkampfbahn: Im August stehen Open-Air-Konzerte mit populären Acts wie Jazeek, unterhaltsame Klassik mit dem Kasseler Staatsorchester und Johannes Oerding auf dem Programm und sorgen für laue Sommerabende.

Im August stehen Open-Air-Konzerte mit populären Acts wie Jazeek, unterhaltsame Klassik mit dem Kasseler Staatsorchester und Johannes Oerding auf dem Programm und sorgen für laue Sommerabende. Beleuchtete Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe: Ein besonderes Highlight im Sommer ist der Termin an Fronleichnam Anfang Juni, der traditionell viele Gäste nach Kassel lockt.

Positive Buchungsentwicklung, neue Gastronomie, Kultur-Highlights und attraktive VeranstaltungshighlightsPünktlich vor dem Beginn der Osterferien startet der Kasseler Campingplatz am, in die neue Saison. Bereits jetzt zeichnet sich eine erfreuliche Nachfrage ab.Mit knappliegt die Zahl der Reservierungen deutlich über dem Vorjahreswert (rund 400 Buchungen Ende Februar 2025). Besonders die beliebten Feiertagswochenenden im Frühjahr und Frühsommer sind bereits stark nachgefragt und teilweise nahezu ausgebucht.Neuer Gastro-Partner: Milad AsraAb 2026 bereichert der Gastronom Milad Asra als neuer Partner das Angebot auf dem Platz. Neben einem Brötchenservice für Campinggäste gibt es ein modernes Streetfood-Angebot mit frischen Smashburgern und weiteren Spezialitäten – direkt vor Ort.MeineCardPlus inklusive – ÖPNV und Museen kostenfreiEin besonderer Mehrwert für Übernachtungsgäste bleibt die: Sie ist im Aufenthaltund ermöglicht nicht nur diein Kassel und der Region, sondern auch densowie in weitere attraktive Freizeitangebote. So können Gäste Kultur und Sehenswürdigkeiten der Stadt besonders bequem und günstig erleben.Veranstaltungshighlights rund um KasselDer Campingplatz ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Veranstaltungen in der documenta-Stadt:Zusätzlich bieten zahlreiche kleinere Konzerte in verschiedenen Formaten – von Jazz und Pop bis Weltmusik – ein vielseitiges Musikprogramm über die Sommermonate hinweg.Wohnmobilstellplatz ganzjährig geöffnetUnabhängig von der Campingsaison steht der benachbarteund bietet flexible Übernachtungsmöglichkeiten direkt an der Fulda.Flexibler Service durch modernen AutomatenbetriebAn- und Abreisen sind grundsätzlich jederzeit möglich. Tagsüber steht den Gästen ein persönlicher Service zur Verfügung, zu Sonderzeiten sorgt einfür zusätzliche Flexibilität.Digitale Buchbarkeit wird weiter ausgebautParallel zur positiven Buchungsentwicklung wird die Präsenz im Online-Vertrieb weiter gestärkt: Der Campingplatz ist auf immer mehr Campingportalen direkt buchbar und reagiert damit auf veränderte Buchungsgewohnheiten.„Der Campingplatz an der Fulda ist für uns ein besonderes touristisches Angebot mit großem Potenzial“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Die aktuelle Buchungslage stimmt uns zuversichtlich für die kommende Saison. Gleichzeitig bauen wir unsere digitalen Vertriebswege weiter aus, um auf relevanten Campingportalen noch präsenter und direkt buchbar zu sein.“Mit dem Saisonstart am 20. März steht einer erfolgreichen Campingsaison 2026 somit nichts im Wege.Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: