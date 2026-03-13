Kontakt
Saisonstart am Kasseler Campingplatz am 20. März 2026

Positive Buchungsentwicklung, neue Gastronomie, Kultur-Highlights und attraktive Veranstaltungshighlights

Pünktlich vor dem Beginn der Osterferien startet der Kasseler Campingplatz am Freitag, 20. März 2026, in die neue Saison. Bereits jetzt zeichnet sich eine erfreuliche Nachfrage ab.

Mit knapp 800 Vorausbuchungen liegt die Zahl der Reservierungen deutlich über dem Vorjahreswert (rund 400 Buchungen Ende Februar 2025). Besonders die beliebten Feiertagswochenenden im Frühjahr und Frühsommer sind bereits stark nachgefragt und teilweise nahezu ausgebucht.

Neuer Gastro-Partner: Milad Asra

Ab 2026 bereichert der Gastronom Milad Asra als neuer Partner das Angebot auf dem Platz. Neben einem Brötchenservice für Campinggäste gibt es ein modernes Streetfood-Angebot mit frischen Smashburgern und weiteren Spezialitäten – direkt vor Ort.

MeineCardPlus inklusive – ÖPNV und Museen kostenfrei

Ein besonderer Mehrwert für Übernachtungsgäste bleibt die MeineCardPlus: Sie ist im Aufenthalt inklusive und ermöglicht nicht nur die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Kassel und der Region, sondern auch den kostenfreien Eintritt in viele Museen sowie in weitere attraktive Freizeitangebote. So können Gäste Kultur und Sehenswürdigkeiten der Stadt besonders bequem und günstig erleben.

Veranstaltungshighlights rund um Kassel

Der Campingplatz ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Veranstaltungen in der documenta-Stadt:
  • Stadtsommer Kassel – Open-Air-Konzerte auf dem Friedrichsplatz: Vom 19. bis 21. Juni 2026 verwandeln drei hochkarätige Konzerte den Friedrichsplatz in eine große Freiluft-Musikbühne mit Acts wie Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett – Musik für Pop-, Schlager- und Crossover-Fans gleichermaßen.
  • Pop-Open-Air auf der Karlswiese / Hessenkampfbahn: Im August stehen Open-Air-Konzerte mit populären Acts wie Jazeek, unterhaltsame Klassik mit dem Kasseler Staatsorchester und Johannes Oerding auf dem Programm und sorgen für laue Sommerabende.  
  • Beleuchtete Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe: Ein besonderes Highlight im Sommer ist der Termin an Fronleichnam Anfang Juni, der traditionell viele Gäste nach Kassel lockt.
Zusätzlich bieten zahlreiche kleinere Konzerte in verschiedenen Formaten – von Jazz und Pop bis Weltmusik – ein vielseitiges Musikprogramm über die Sommermonate hinweg.

Wohnmobilstellplatz ganzjährig geöffnet

Unabhängig von der Campingsaison steht der benachbarte Wohnmobilstellplatz ganzjährig zur Verfügung und bietet flexible Übernachtungsmöglichkeiten direkt an der Fulda.

Flexibler Service durch modernen Automatenbetrieb

An- und Abreisen sind grundsätzlich jederzeit möglich. Tagsüber steht den Gästen ein persönlicher Service zur Verfügung, zu Sonderzeiten sorgt ein smarter, kunden- und serviceorientierter Automatenbetrieb für zusätzliche Flexibilität.

Digitale Buchbarkeit wird weiter ausgebaut

Parallel zur positiven Buchungsentwicklung wird die Präsenz im Online-Vertrieb weiter gestärkt: Der Campingplatz ist auf immer mehr Campingportalen direkt buchbar und reagiert damit auf veränderte Buchungsgewohnheiten.

„Der Campingplatz an der Fulda ist für uns ein besonderes touristisches Angebot mit großem Potenzial“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Die aktuelle Buchungslage stimmt uns zuversichtlich für die kommende Saison. Gleichzeitig bauen wir unsere digitalen Vertriebswege weiter aus, um auf relevanten Campingportalen noch präsenter und direkt buchbar zu sein.“

Mit dem Saisonstart am 20. März steht einer erfolgreichen Campingsaison 2026 somit nichts im Wege.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter:
www.campingplatz-kassel

