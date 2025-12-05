Kontakt
Kassel Marketing GmbH Obere Königsstraße 15 34117 Kassel, Deutschland http://www.kassel-marketing.de
Ansprechpartner:in Frau Birgit Kuchenreiter +49 561 7077141
Prominente packen Geschenke für den guten Zweck

Geschenke verpacken lassen und dabei Gutes tun – am Samstag, 13. Dezember 2025, von 12 bis 18 Uhr am Kassel Service Point in der GALERIA

Ein ganz besonderer Adventsnachmittag erwartet die Besucherinnen und Besucher der Kasseler Innenstadt am Samstag, 13. Dezember 2025. Von 12 bis 18 Uhr laden die City Kaufleute, die Citypastoral Kassel, Kassel Marketing und das Citymanagement dazu ein, ihre mitgebrachten Geschenke direkt vor Ort kostenlos einpacken zu lassen – und dabei gleichzeitig die wertvolle Arbeit der TelefonSeelsorge Nordhessen e. V. mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen.

Verpackt werden die Geschenke im beliebten Kasseler Geschenkpapier, das ein farbenfrohes Stadtpanorama zur Weihnachtszeit zeigt. Und wer genauer hinsieht, entdeckt darin auch die Weihnachtsgeschichte.

Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Gesellschaft im Einsatz

Für das stilvolle Verpacken engagieren sich prominente Persönlichkeiten aus Stadtverwaltung und Gesellschaft: Mit dabei sind unter anderem ab 14 Uhr Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller, die Stadträte Dr. Norbert Wett, Simone Fedderke und Heiko Lehmkuhl sowie Nicole Maisch, Dr. Michael Glöckner, André Lemmer, Alexander Wild von den City Kaufleuten und Kerstin Leitschuh von der Citypastoral, sowie die Zisselhoheiten.

Die Aktion setzt ein starkes Zeichen der Solidarität: Alle Spenden kommen der TelefonSeelsorge Nordhessen zugute, die rund um die Uhr für Menschen in Not erreichbar ist und sich überwiegend aus freiwilligen Zuwendungen finanziert.

Kassel zeigt Herz

„Wir möchten in der Adventszeit nicht nur schöne Geschenke überreichen, sondern auch Hoffnung und Menschlichkeit“, betont Alexander Wild von den City Kaufleuten. „Die TelefonSeelsorge leistet eine unschätzbare Arbeit – und jede Spende hilft, dieses Angebot aufrechtzuerhalten.“

Weitere Informationen zur TelefonSeelsorge Nordhessen finden Sie unter:  www.telefonseelsorge-nordhessen.de

Sollten Sie zuhause weitere Geschenke verpacken wollen, erhalten Sie das Kasseler Geschenkpapier auch zum Mitnehmen. Zwei Bögen kosten 2,50 Euro.

