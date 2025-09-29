Oliver Höppner wird neuer Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH

Die Kassel Marketing GmbH hat mit Wirkung zum Mittwoch, 1. Oktober eine neue Führung: Oliver Höppner übernimmt die Geschäftsführung des Unternehmens, das für Tourismusmarketing, Stadtveranstaltungen und Standortkommunikation in Kassel verantwortlich ist.



Mit Oliver Höppner tritt ein ausgewiesener Fachmann an die Spitze des Unternehmens, der auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere im Veranstaltungs- und Geschäftsreisetourismus zurückblickt. Der gebürtige Kasseler (Jahrgang 1976) ist seit 2011 bei Kassel Marketing tätig und leitete zuletzt den Geschäftsbereich „Geschäftstourismus“, zu dem unter anderem das Kongress Palais Kassel und das Convention Bureau gehören.



In dieser Funktion verantwortete Höppner nicht nur die strategische Weiterentwicklung des Kongressstandortes Kassel, sondern auch ein Team von rund 35 Mitarbeitenden sowie ein Jahresbudget von rund vier Millionen Euro. Unter seiner Leitung wurden digitale Vertriebstools etabliert, ein regionales Branchennetzwerk mit über 70 Partnern aufgebaut und zahlreiche Großveranstaltungen erfolgreich realisiert.



„Mir ist wichtig, dass wir als Team Kassel noch stärker als lebendige Tourismus- und Kulturstadt positionieren und gemeinsam Strahlkraft weit über die Region hinaus entfalten“, erklärt Höppner. Dabei setzt der ausgewiesene Netzwerker auf einen kooperativen Führungsstil, Innovationsfreude und wirtschaftliche Verantwortung.



Norbert Wett, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kassel Marketing GmbH, ergänzt: „Mit Oliver Höppner erhält die Kassel Marketing GmbH einen Geschäftsführer, der das Unternehmen und die Stadt seit vielen Jahren bestens kennt und mit großem Engagement geprägt hat. Er verbindet strategische Kompetenz mit einem klaren Blick für notwendige Veränderungen. Ich bin überzeugt, dass er die Gesellschaft erfolgreich weiterentwickeln und Kassel als attraktive Kultur- und Tourismusdestination noch stärker im Wettbewerb positionieren wird.“



Dem pflichtet Matthias Nölke, Wirtschaftsdezernent und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, ausdrücklich bei: „Kassel Marketing erhält einen neuen Geschäftsführer, der Stadtmarketing und Tourismus als wichtige Wirtschaftsfaktoren für Kassel voranbringen wird. Ich bin überzeugt, dass Oliver Höppner entscheidende Impulse setzen wird, um die Attraktivität der Stadt zu steigern und die wirtschaftliche Entwicklung Kassels zu fördern.“



Besondere Schwerpunkte Höppners künftigen Arbeit liegen auf der konsequenten Umsetzung des Tourismuskonzepts 2030, der stärkeren Vernetzung innerhalb der Stadtgesellschaft sowie der nachhaltigen und kosteneffizienten Weiterentwicklung der Kassel Marketing GmbH.



Oliver Höppner studierte Sportökonomie in Bayreuth mit dem Schwerpunkt Veranstaltungsmanagement und absolvierte einen European Master in Sport Management. Berufliche Stationen führten ihn unter anderem zum Berliner Congress Center (bcc), bevor er 2011 nach Nordhessen zurückkehrte.



Privat ist der zweifache Familienvater tief in Kassel am Jungfernkopf verwurzelt. Er engagiert sich ehrenamtlich in seiner Kirchengemeinde und findet Ausgleich in Sport und Musik – insbesondere als Trompeter mit langjähriger Leidenschaft.

