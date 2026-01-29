Neue Messe „ETX“ startet in Kassel

21.–22. März: Technorama (Oldtimerersatzteile)

20.–23. April 2027: RO-KA-TECH Internationale Fachmesse für Rohr- und Kanaltechnik

April: FUNK.TAG Kassel

11.–13. Juni: Internationale Fachausstellung Bergen und Abschleppen

4.–6. September: BIKE&CO-Orderfestival

17.–18. Oktober: Historica

28.–29. November: 37. Internationaler TaubenMarkt 2026

Mit der neuen internationalen Fachmesse „ETX – Energy Transport Xchange“ gewinnt Kassel ein weiteres hochkarätiges Messeformat und unterstreicht damit seine Rolle als leistungsfähiger und wachsender Messestandort im Herzen Deutschlands.Nach Erfolgen in den vergangenen Jahren setzt die Messe Kassel ihren Wachstumskurs konsequent fort: Bereits 2025 konnte mit dem BIKE&CO-Orderfestival ein neues, großes B2B-Messeformat nach Kassel geholt werden. Nun kehrt die renommierte Fuel & Gas Logistics unter neuem Namen und mit neuem Konzept von Leipzig nach Kassel zurück und feiert hier 2026 ihren Neustart als ETX.Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, betont:„Die Ansiedlung der ETX ist ein starkes Signal für den Messestandort Kassel. Sie zeigt, dass wir bundesweit und international als zentral gelegener, hervorragend erreichbarer und professionell aufgestellter Standort wahrgenommen werden. Im internationalen Messegeschäft bestätigt die Messe Kassel damit ihre wachsende Position.“Die ETX – Energy Transport Xchange ist die internationale Fachmesse für Logistik von Mineralöl, Gasen und Energieträgern und findet vom 17. bis 19. September 2026 in der Messe Kassel statt. Das neue Messeformat wurde auf Wunsch zahlreicher Industrieunternehmen entwickelt und startet bewusst in Kassel. Ziel ist es, einen modernen, international ausgerichteten Branchentreff zu etablieren, der aktuelle Marktanforderungen, technologische Entwicklungen und Investitionsthemen der Energie- und Transportlogistik abbildet.Die ETX nutzt die Hallen 3 bis 5 des Messegeländes mit insgesamt 6.600 m² Hallenfläche. Ergänzt wird das Angebot durch eine Freigeländefläche von rund 1.500 m², insbesondere für Tank- und Energiefahrzeuge. Insgesamt wird eine belegte Fläche von über 8.000 m² erwartet. Rund 100 Aussteller, davon mindestens 40 Prozent international, sowie etwa 4.000 Fachbesucher werden zur Premiere erwartet – ein starkes Ziel für eine spezialisierte Nischenmesse. Die Rückmeldungen aus der Branche bestätigen diese Erwartung.Die Fachveranstaltung richtet sich ausschließlich an Experten aus der Mineralöl-, Gas- und Energieträgerlogistik sowie angrenzenden Technologiebereichen – von technischen Entscheidern über Betreiber, Einkauf und Projektverantwortliche bis hin zu Praktikern wie Tankwagenfahrern.„Der Standort Kassel wurde dabei bewusst gewählt: Zentrale Lage, hervorragende Erreichbarkeit, eine technisch geeignete Messeinfrastruktur sowie starke regionale Unterstützung und hohe Kooperationsbereitschaft bieten ideale Voraussetzungen für den Aufbau eines hochwertigen internationalen B2B-Messeformats“, erklärt Fabian-M. Umbach, Geschäftsführer der Messe Kassel GmbH. Er fügt hinzu: „In dynamischen Zeiten erfolgreich zu sein bedeutet, die Standortvorteile konsequent zu nutzen und für Attraktivität zu sorgen.“Dass Kassel diesen Anspruch erfüllt, zeigte bereits im vergangenen Jahr dasfür den Fahrradfachhandel. Die Premiere 2025 überzeugte mit über 150 Marken, mehr als 15.000 m² Ausstellungsfläche und über 4.800 Fachbesuchern auf ganzer Linie. Die nächste Ausgabe findet vom 4. bis 6. September 2026 erneut in der Messe Kassel statt.Darüber hinaus bietet die Messe Kassel ein vielseitiges Veranstaltungsportfolio mit weiteren etablierten Formaten, darunter:Ergänzt wird das breite Angebot durch weitere erstklassige Veranstaltungsorte in Kassel, darunter das Kongress Palais, die documentaHalle oder die UK14, die ideale Rahmenbedingungen für Messen, Kongresse und Unternehmensevents unterschiedlichster Größen bieten.