Neue Leitung für den Camping- und Wohnmobilplatz Kassel: Sophie Grimm übernimmt ab 1. Januar 2026

Der Camping- und Wohnmobilplatz Kassel steht seit dem 1. Januar 2026 unter neuer Leitung: Sophie Grimm hat rückwirkend zum Jahresbeginn die Verantwortung für den stadtnahen Platz an der Fulda übernommen. Die 29-Jährige ist dem Unternehmen seit mehreren Jahren eng verbunden und bringt sowohl fundierte fachliche Qualifikationen als auch umfassende Praxiserfahrung im Tourismusbereich mit.Geboren am 30. April 1996 in Buchholz in der Nordheide bei Hamburg, führte Sophie Grimm ihr Weg erstmals im Rahmen eines Praxissemesters ihres Studiums der Tourismuswirtschaft nach Kassel.Während ihres Bachelorstudiums an der Jade Hochschule Wilhelmshaven (Abschluss: Bachelor of Arts) kehrte sie für die Zeit ihrer Bachelorarbeit zur documenta nach Kassel zurück und unterstützte den Campingplatz im operativen Betrieb. Der direkte Einstieg in die documenta‑Saison – die intensivste Zeit des Jahres – war für sie „ein Sprung ins kalte Wasser“.Seit 2022 ist sie durchgehend bei der Kassel Marketing GmbH tätig: zunächst als Rezeptionistin auf dem Camping- und Wohnmobilplatz, anschließend im Gästeservice mit Schwerpunkt Erlebnisberatung, Informationsservice sowie Buchung und Ticketing touristischer Angebote. Im Jahr 2025 übernahm sie die Teamleitung des Camping- und Wohnmobilplatzes, bevor sie nun die Gesamtleitung verantwortet. Ergänzend absolvierte sie erfolgreich die Fortbildung zur Camping- und Ferienparkmanagerin (IHK).„Der Campingplatz ist für mich weit mehr als ein Arbeitsplatz – er ist ein Ort der Begegnung, an dem Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammenkommen“, betont Sophie Grimm. „Mein Ziel ist es, den Platz strategisch weiterzuentwickeln und seine besondere Lage zwischen Natur und Innenstadt noch stärker hervorzuheben.“Ein zentrales Anliegen der neuen Leiterin ist die weitere Stärkung nachhaltiger Strukturen. Bereits jetzt setzt der Campingplatz verstärkt auf regionale Produkte im Verkaufsangebot, unter anderem in Kooperation mit dem Biohof Greger. Perspektivisch sollen nachhaltige Prozesse weiter ausgebaut und sichtbar gemacht werden – für Gäste ebenso wie für Partner.Zugleich möchte Sophie Grimm den Camping- und Wohnmobilplatz noch deutlicher als idealen Ausgangspunkt für eine Entdeckungstour durch Kassel und die Region positionieren. Bislang nutzen viele Gäste den Platz als komfortablen Zwischenstopp auf der Durchreise, ohne die vielfältigen kulturellen und touristischen Angebote der Stadt wahrzunehmen.„Immer wieder höre ich von Gästen, wie überrascht sie sind, wie grün Kassel ist und wie viel es hier zu sehen und zu erleben gibt“, so Grimm. „Genau hier möchte ich ansetzen und gezielt Impulse geben – insbesondere in Kombination mit der MeineCardPlus, die viele kostenfreie Angebote und Mobilität in der Region ermöglicht.“„Auch auf touristischen Messen zeigt sich, dass Kassel bei vielen Reisenden bereits auf positive Resonanz stößt“, berichtet sie. „Durch persönliche Gespräche und gezielte Informationen lässt sich dieses Interesse weiter stärken – sowohl für den Standort selbst als auch für unseren Campingplatz.“Neben strategischen Themen steht für die neue Leiterin vor allem der Wohlfühlfaktor im Mittelpunkt. Sauberkeit, Servicequalität, Lage und das engagierte Team werden von Gästen regelmäßig positiv hervorgehoben. Dieses positive Erlebnis möchte Sophie Grimm weiter stärken.„Mir liegt besonders am Herzen, dass sich unsere Gäste auf dem gesamten Gelände rundum wohlfühlen“, erläutert sie. „Dabei geht es mir vor allem darum, Orte des Ankommens und der Begegnung weiter in den Mittelpunkt zu rücken, sodass unsere Besucher hier entspannte Momente genießen, miteinander ins Gespräch kommen und unvergessliche Tage verbringen.“Mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer Verbundenheit zum Standort und klaren Zukunftsvisionen übernimmt Sophie Grimm die Leitung des Camping- und Wohnmobilplatzes Kassel mit frischen Impulsen und einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft.Weitere Informationen zum Camping- und Wohnmobilplatz Kassel finden Sie unter