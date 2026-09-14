Nach 18 Jahren bei Kassel Marketing: Hubert Henselmann wechselt ins Melsunger Land

Mit dem Wechsel von Hubert Henselmann geht bei Kassel Marketing eine langjährige Zusammenarbeit zu Ende: Nach 18 Jahren im Unternehmen verlässt er die Kassel Marketing GmbH auf eigenen Wunsch und übernimmt als Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Melsunger Land mbH eine neue berufliche Aufgabe.



Henselmann ist seit 2008 für Kassel Marketing tätig und ist zuletzt Abteilungsleiter Tourismus Service sowie Profilthemenleiter für Regeneration, Erholung, Kur und Aktivtourismus.



Von der Tourist Information bis zum Campingplatz



Zu den wichtigen Stationen seiner Tätigkeit zählt die Professionalisierung der Vermittlung von Gästeführungen und Hotelzimmern. Im Jahr des Kasseler Stadtjubiläums 2013 begleitete Henselmann den Umzug der Tourist Information, ein Jahr später die erfolgreiche Rezertifizierung von Bad Wilhelmshöhe. Zur Eröffnung der GRIMMWELT Kassel 2015 baute er für die GRIMMWELT einen eigenen Führungsservice auf.



Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die Planung und Etablierung des Kasseler Camping- und Wohnmobilplatzes in den Jahren 2016 bis 2021, bei der auch das Thema Inklusion eine wichtige Rolle spielte. 2021 übernahm Henselmann zudem die Leitung des Kassel Service Points.



Auch die Digitalisierung touristischer Services gehörte zu seinen Aufgaben. So wirkte er an der Einführung der Web App Visit.Kassel im Jahr 2022 mit. Zuletzt trieb er unter anderem das touristische Entwicklungskonzept für Bad Wilhelmshöhe voran und war an der Konzeption der ersten Kasseler Vitalwoche in Bad Wilhelmshöhe im Jahr 2025 beteiligt.



„Hubert Henselmann hat die touristische Entwicklung Kassels über viele Jahre mit großem Engagement begleitet und an ganz unterschiedlichen Stellen Verantwortung übernommen“, sagt Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH und Tourismusdezernent der Stadt Kassel. „Vom Gästeservice über den Campingplatz bis zur Weiterentwicklung Bad Wilhelmshöhes tragen zahlreiche Projekte seine Handschrift. Für diesen langjährigen Einsatz danke ich ihm sehr herzlich und wünsche ihm für seine neue Aufgabe im Melsunger Land viel Erfolg und alles Gute.“



Über Kassel hinaus engagierte sich Henselmann aktiv in regionalen touristischen Netzwerken und pflegte insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Habichtswald, GrimmHeimat Nordhessen, Deutsche Märchenstraße und dem Hessischen Heilbäderverband. Mit seinem Wechsel ins Melsunger Land bleibt er dem Tourismus in Nordhessen somit auch beruflich eng verbunden.



„Mit Hubert Henselmann verabschieden wir einen Kollegen, der Kassel Marketing über 18 Jahre begleitet und insbesondere unseren Tourismus Service maßgeblich mitgestaltet hat“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Eine so lange Zeit ist geprägt von Veränderungen, neuen Projekten und immer wieder neuen Herausforderungen. Hubert Henselmann hat viele dieser Entwicklungen nicht nur miterlebt, sondern aktiv vorangetrieben. Dafür danke ich ihm – auch im Namen des gesamten Teams – sehr herzlich. Für seinen nächsten beruflichen Schritt wünsche ich ihm viel Erfolg und freue mich, dass er mit seiner Erfahrung dem Tourismus in unserer Region erhalten bleibt.“

(lifePR) (