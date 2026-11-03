Konrad – der Kühne: Eine Blaufichte aus Nordhessen wird zum Weihnachtsbaum auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt

Ein stattlicher Baum, eine nordhessische Heimat und ein Name, der Mut und Entschlossenheit verspricht: „Konrad – der Kühne“ heißt der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt. Die rund 12 bis 14 Meter hohe Blaufichte stammt aus dem Twistetaler Ortsteil Mühlhausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg und wird den Königsplatz in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen.Seinen Namen verdankt der Baum dem diesjährigen Märchenmotiv des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes:der Brüder Grimm. Wie der Held des Märchens, der mit Mut, Klugheit und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen selbst die größten Herausforderungen meistert, steht auch Konrad – der Kühne für Entschlossenheit und Tatkraft.– mit diesem berühmten Ausspruch beginnt im Märchen die außergewöhnliche Geschichte des tapferen Schneiderleins. Was zunächst nach einer großen Heldentat klingt, entpuppt sich als durchaus pfiffige Angelegenheit: Sieben Fliegen sind es, die das Schneiderlein mit einem einzigen Schlag erwischt. Doch mit Witz, Einfallsreichtum und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen gelingt es ihm schließlich, selbst Riesen zu überlisten und scheinbar unlösbare Aufgaben zu meistern.Eine Geschichte, die zeigt, dass wahre Größe nicht allein in körperlicher Stärke liegt, sondern vor allem in Mut und Klugheit. Und damit passt sie wunderbar zu Konrad – dem Kühnen, der in diesem Jahr seinen großen Auftritt auf dem Königsplatz haben wird.Auch in diesem Jahr bleibt Kassel seiner Tradition treu: Der zentrale Weihnachtsbaum des Märchenweihnachtsmarktes stammt aus Nordhessen. Damit setzt Kassel auf regionale Verbundenheit und die besondere Geschichte hinter seinem Baum.Gespendet wird die Blaufichte von der Familie Knebel aus Twistetal-Mühlhausen. Bevor Konrad – der Kühne seinen Ehrenplatz auf dem Königsplatz einnehmen kann, steht allerdings noch eine kleine Reise bevor.Am Freitag, 06.11.2026 wird der Baum von der Kasseler Firma Edwin Heublein gefällt. Unterstützt wird die Aktion durch das Kranunternehmen Fabian aus Oberlistingen. Den anschließenden Transport nach Kassel übernimmt die Firma Regel aus Baunatal.Die Aufstellung auf dem Königsplatz ist für Samstag, 07.11.2026 vorgesehen. Wie hoch Konrad am Ende tatsächlich in den Kasseler Himmel ragt, entscheidet sich erst beim Fällen und bei den notwendigen Vorbereitungen für Transport und Aufstellung.Nicht nur der Weihnachtsbaum erinnert an das diesjährige Märchen der Brüder Grimm. Auch die Symbolfigur des tapferen Schneiderleins wird auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt täglich von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr zu sehen sein und insbesondere die kleinen Besucherinnen und Besucher in die Welt der Märchen entführen.Damit wird das Märchen nicht nur zum Leitmotiv des Weihnachtsmarktes, sondern für die Gäste auch unmittelbar erlebbar.Mit seinem regionalen Ursprung und seiner märchenhaften Geschichte verbindet Konrad – der Kühne gleich mehrere Besonderheiten des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes: die Verbundenheit mit Nordhessen, die Tradition der Brüder Grimm und die Vorfreude auf eine stimmungsvolle Adventszeit.Wenn die Lichter am Baum erstrahlen, wird aus der Blaufichte aus Twistetal ein weithin sichtbares Zeichen der Weihnachtszeit – und aus Konrad – dem Kühnen ein neuer märchenhafter Mittelpunkt der Kasseler Innenstadt.