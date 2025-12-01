Katharina Pipita übernimmt Leitung des Kongress Palais Kassel

Mit Katharina Pipita übernimmt eine langjährig erfahrene und bestens vernetzte Veranstaltungsexpertin die Leitung des Kongress Palais Kassel. Die studierte Event- und Kongressmanagerin ist seit 2012 bei der Kassel Marketing GmbH tätig und war dort unter anderem als Projektleiterin und zuletzt als Sales Managerin für Verkauf, Vertragswesen und Kundenbeziehungen verantwortlich.



„Nach fast 14 Jahren engagierter Tätigkeit für das Haus freue ich mich sehr, die Leitung des Kongress Palais übernehmen zu dürfen“, so Katharina Pipita. „Mir ist es ein Herzensanliegen, unsere etablierte Marke gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln, neue Ideen umzusetzen und Kassel noch sichtbarer als attraktive Kongressdestination zu positionieren.“



In ihrer bisherigen Funktion hat Katharina Pipita nicht nur zahlreiche Veranstaltungen betreut, sondern auch maßgeblich zur hohen Kundenzufriedenheit und zum stetigen Erfolg des Hauses beigetragen. „Unser Kongress Palais ist bei Veranstaltern sehr beliebt und hat einen hohen Anteil an Stammkunden – das schönste Kompliment, das man einem Veranstaltungshaus machen kann“, betont Pipita.



Die neue Leiterin will künftig die Vermarktung noch intensiver mit den Stärken der Stadt Kassel verbinden. „Kassel bietet einzigartige Rahmenbedingungen – von der zentralen Lage über das kulturelle Umfeld bis hin zu den touristischen Highlights. Diesen Mehrwert wollen wir künftig noch deutlicher in den Fokus rücken“, so Pipita weiter.



„Katharina Pipita kennt das Haus wie kaum eine andere und bringt nicht nur umfangreiche Fachkenntnisse, sondern auch ein hohes Maß an Empathie und Führungsqualität mit“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Ich freue mich sehr, dass wir die Leitung des Kongress Palais mit einer so erfahrenen und engagierten Persönlichkeit aus den eigenen Reihen besetzen konnten.“



Auch Norbert Wett, Tourismusdezernent der Stadt Kassel und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, würdigt die Besetzung:

„Katharina Pipita steht für Kontinuität, Qualität und Innovationskraft. Sie kennt die Anforderungen des Kongressmarkts ebenso wie die Bedürfnisse unserer Kunden – und wird mit ihrem Weitblick und ihrer Erfahrung neue Impulse für die Weiterentwicklung des Hauses setzen.“



Katharina Pipita, studierte an der Heidelberg International Business Academy (HIB) „International Business with Event & Congress Management“ und sammelte bereits früh Berufserfahrung in der Eventbranche, u. a. bei SUPER RTL DISNEY Fernsehen sowie in verschiedenen Agenturen.



Privat lebt die zweifache Mutter mit ihrer Familie in Lohfelden und findet ihren Ausgleich mit sportlichen Aktivitäten in der Natur.



Gemeinsam mit dem erfahrenen Team des Kongress Palais möchte sie die Position Kassels als führende Tagungs- und Veranstaltungsdestination in der Mitte Deutschlands weiter ausbauen.

