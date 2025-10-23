Kassel Camping- und Wohnmobilplatz erhält Vier Sterne Superior

Der Kassel Camping- und Wohnmobilplatz wurde im Oktober 2025 vom Verband der Campingwirtschaft in Hessen e.V. (VCH), der in Hessen die Klassifizierungen für den Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD) durchführt, mit dem Prädikat Vier Sterne Superior ausgezeichnet. Damit wird die bisherige Vier-Sterne-Klassifizierung nochmals übertroffen – ein starkes Signal für das stetige Engagement in Qualität, Service und nachhaltige Gästezufriedenheit.



Ein zentrales Kriterium für die Höherbewertung war die Einführung der MeineCardPlus, die alle Gäste des Campingplatzes seit Saisonbeginn 2025 ohne Zusatzkosten erhalten. Die Klassifizierungskommission erkannte dieses umfassende Paket an Möglichkeiten – das kostenfreie Eintritte zu über 140 Freizeitangeboten sowie die Nutzung des ÖPNV umfasst – bei der Vor-Ort-Prüfung am 11. September 2025 als gleichwertig zu platzinternen Serviceangeboten an.



Tourismusdezernent Dr. Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, freut sich über das Ergebnis: „Die Auszeichnung mit Vier Sternen Superior unterstreicht die Vorreiterrolle unseres Camping- und Wohnmobilplatzes. Als Aushängeschild für den Freizeittourismus in Kassel zeigt er, dass kontinuierliche Investitionen in Qualität und Service einen echten Unterschied machen.“



Auch Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH und damit auch verantwortlich für den Campingplatz, betont die Bedeutung der neuen Bewertung: „Die Klassifizierung nach den BVCD-Kriterien ist für uns nicht nur ein Qualitätsnachweis, sondern auch eine wertvolle Orientierungshilfe für unsere Gäste. Mit der MeineCardPlus schaffen wir zusätzliche Mehrwerte, die den Aufenthalt in Kassel besonders attraktiv machen. Dies macht sich auch in den Gästezahlen bemerkbar. Von Januar bis September wurden 35.339 Übernachtungen registriert, was einem Plus von 45 % im Vergleich zum Vorjahr (24.341 Übernachtungen im gleichen Zeitraum) darstellt.



Für den Verband der Campingwirtschaft in Hessen e.V. übergab dessen Vorsitzender Ernst-Rudolf Müller die Klassifizierungsurkunde und würdigte die Leistungen des Kasseler Platzes: „Die neue Bewertung ist Ausdruck eines ganzheitlichen Qualitätskonzepts, das Infrastruktur, Ausstattung, Service und Nachhaltigkeit in Einklang bringt.“



Auch Angela Eisenblätter, Clusterleiterin Tourismus bei der Regionalmanagement Nordhessen GmbH, hob die Rolle der Gästekarte hervor: „Die MeineCardPlus ist ein starkes Instrument, das den Tourismus in Nordhessen vernetzt und Gästen einen komfortablen Zugang zu den Highlights der Region bietet. Die Anerkennung durch den BVCD zeigt, wie zukunftsweisend diese Lösung ist.“



Mit der neuen Klassifizierung und einem klaren Fokus auf Inklusion und Nachhaltigkeit – etwa durch die eigene Photovoltaikanlage und das laufende ECOCAMPING-Zertifizierungsverfahren – bekräftigt der Kasseler Camping- und Wohnmobilplatz seinen Anspruch als modernes Reiseziel im Herzen Deutschlands.

