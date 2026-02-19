Kassel-Besucher erleben Fairtrade-Town – bewusst shoppen und genießen
Für Besucherinnen und Besucher ist Fairtrade in Kassel kein abstrakter Titel, sondern Teil eines zeitgemäßen urbanen Lebensgefühls. Besonders im Profilthema Shopping & Genuss wird deutlich, wie verantwortungsvoller Konsum und genussvolle Stadterlebnisse zusammenfinden. Ob fair gehandelter Kaffee, regionale Spezialitäten oder nachhaltig produzierte Waren – Kassel verbindet Qualität, Regionalität und Haltung auf angenehme und alltagsnahe Weise.
Auch die Tourist Information greift diesen Anspruch auf und bietet eine Auswahl an regionalen sowie fair gehandelten Food- und Non-Food-Artikeln an. Dazu zählen zertifizierte Baumwolltaschen ebenso wie regionale Spezialitäten – etwa Apfelschaumwein, Gin, Stadthonig oder die traditionelle Stracke Ahle Wurst. Ergänzt wird das Sortiment durch regional produzierte Artikel wie den beliebten Motiv-Kerzenwürfel. So wird der Besuch in der Tourist Information selbst zu einem kleinen Einkaufsbummel mit regionalem Mehrwert.
Zu den gastronomischen Adressen, die nachhaltigen Genuss erlebbar machen, gehören unter anderem der Renthof Kassel mit regional-biologischer Ausrichtung, die Dépa Forschungskantine im Science Park, das Biorestaurant Weissenstein sowie das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Mondi Restaurant. Sie stehen exemplarisch für eine Gastronomie, die Qualität, Regionalität und Verantwortung verbindet.
Gerade für touristische Zielgruppen gewinnt dieses Profil weiter an Bedeutung. Nachhaltigkeit ist für viele Reisende ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl ihres Reiseziels. Kassel positioniert sich hier als Stadt, in der bewusstes Einkaufen und genussvolle Erlebnisse selbstverständlich zusammengehören.
Weitere Informationen zum Thema Fairtrade in Kassel finden unter: www.kassel.de .