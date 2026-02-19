Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051804

Kassel Marketing GmbH Obere Königsstraße 15 34117 Kassel, Deutschland http://www.kassel-marketing.de
Ansprechpartner:in Frau Birgit Kuchenreiter +49 561 7077141
Logo der Firma Kassel Marketing GmbH

Kassel-Besucher erleben Fairtrade-Town – bewusst shoppen und genießen

(lifePR) (Kassel, )
Kassel bleibt Fairtrade-Town – und für Gäste wird dieses Engagement zunehmend erlebbar. Während die Stadt Kassel erneut für weitere zwei Jahre rezertifiziert wurde, zeigt sich der faire Handel insbesondere im Alltag der Stadt: beim Einkaufsbummel durch die Innenstadt, beim Besuch ausgewählter Cafés und Restaurants oder beim bewussten Blick auf Herkunft und Qualität von Produkten.

Für Besucherinnen und Besucher ist Fairtrade in Kassel kein abstrakter Titel, sondern Teil eines zeitgemäßen urbanen Lebensgefühls. Besonders im Profilthema Shopping & Genuss wird deutlich, wie verantwortungsvoller Konsum und genussvolle Stadterlebnisse zusammenfinden. Ob fair gehandelter Kaffee, regionale Spezialitäten oder nachhaltig produzierte Waren – Kassel verbindet Qualität, Regionalität und Haltung auf angenehme und alltagsnahe Weise.

Auch die Tourist Information greift diesen Anspruch auf und bietet eine Auswahl an regionalen sowie fair gehandelten Food- und Non-Food-Artikeln an. Dazu zählen zertifizierte Baumwolltaschen ebenso wie regionale Spezialitäten – etwa Apfelschaumwein, Gin, Stadthonig oder die traditionelle Stracke Ahle Wurst. Ergänzt wird das Sortiment durch regional produzierte Artikel wie den beliebten Motiv-Kerzenwürfel. So wird der Besuch in der Tourist Information selbst zu einem kleinen Einkaufsbummel mit regionalem Mehrwert.

Zu den gastronomischen Adressen, die nachhaltigen Genuss erlebbar machen, gehören unter anderem der Renthof Kassel mit regional-biologischer Ausrichtung, die Dépa Forschungskantine im Science Park, das Biorestaurant Weissenstein sowie das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Mondi Restaurant. Sie stehen exemplarisch für eine Gastronomie, die Qualität, Regionalität und Verantwortung verbindet.

Gerade für touristische Zielgruppen gewinnt dieses Profil weiter an Bedeutung. Nachhaltigkeit ist für viele Reisende ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl ihres Reiseziels. Kassel positioniert sich hier als Stadt, in der bewusstes Einkaufen und genussvolle Erlebnisse selbstverständlich zusammengehören.

Weitere Informationen zum Thema Fairtrade in Kassel finden unter: www.kassel.de .

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.