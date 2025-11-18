Kontakt
Jetzt erhältlich: Die MONOPOLY Kassel-Edition – das Kultspiel mit Kasseler Highlights

Ab sofort heißt es: „Gehe über Los in Kassel!“Denn mit der neuen MONOPOLY Kassel-Edition ist jetzt eine exklusive Sonderausgabe des weltweit beliebten Brettspiels erhältlich – ganz im Zeichen der documenta-Stadt.

Kassel auf dem Spielbrett erleben

Ob HerkulesAuebad, die Wilhelmshöher Allee, die Königsstraße oder das UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe – zahlreiche bekannte Orte, Straßen und Sehenswürdigkeiten der Stadt wurden in das klassische Spielkonzept integriert. So wird das erfolgreichste Gesellschaftsspiel der Welt zu einem Ausflug durch die ganze Stadt. Lokale Unternehmen, Institutionen, Vereine und Medien vervollständigen das liebevoll gestaltete Spielfeld.

Auch die bekannten Ereignis- und Gemeinschaftskarten greifen typische Kassel-Momente auf – mit Augenzwinkern und lokalem Charme.

Das Weihnachtsgeschenk mit regionalem Charakter

Die MONOPOLY Kassel-Edition ist nicht nur ein Muss für Spielefans, sondern auch ein ideales Souvenir oder Geschenk für alle, die Kassel lieben – egal ob als Bürgerin oder Bürger, Besucherin oder Besucher oder als Zugezogene mit Heimatgefühl. Besonders zur Weihnachtszeit bietet das Spiel eine originelle Geschenkidee mit Heimatbezug.

Erhältlich ist die MONOPOLY Kassel-Edition in der Tourist Information in der Wilhelmstraße 23 zum Preis von 49,95 Euro.
Dort gibt es weitere tolle, regionale Geschenkideen, ein Besuch lohnt sich. An den Adventswochenenden hat die Tourist Information erweiterte Öffnungszeiten bis 17 Uhr.

„Diese Edition bringt ein Stück Kassel direkt ins Wohnzimmer und macht Lust, unsere Stadt neu zu entdecken – ganz spielerisch“, so Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Gerade für Familien, Sammlerinnen und Sammler sowie Stadtbegeisterte ist das Spiel ein echter Volltreffer.

