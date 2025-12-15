Himmlischer Ausreißer oder nächtlicher Diebstahl?

In der stillen Nacht von Freitag auf Samstag (12. auf 13. Dezember) hat sich etwas Unvorhergesehenes ereignet: Aus der Krippe des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts ist das Jesuskind verschwunden.
„Das mitten im Advent gerade das Herzstück unserer Weihnachtskrippe – das Jesuskind – abhandenkommt, stimmt uns natürlich traurig“, so Birgit Kuchenreiter, Pressesprecherin der Kassel Marketing GmbH. „Gleichzeitig hoffen wir aber, dass der Diebstahl nicht aus böser Absicht geschah, sondern vielleicht aus einem Anflug von Übermut oder einem besonders starken Wunsch nach himmlischer Nähe.“
Wer sein schlechtes Gewissen nicht länger mit sich herumtragen möchte, darf das Jesuskind jederzeit und ganz anonym an seinen angestammten Platz zurückbringen. Freundliche Hinweise über den Verbleib nimmt das Team des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes gern entgegen.
Kasseler Märchenweihnachtsmarkt 2025
- Innenstadt Kassel
- 24. November bis 30. Dezember 2025 (24.–26.12. geschlossen)
- Marktzeiten: täglich 11–20 Uhr | Gastronomie bis 22 Uhr
- www.weihnachtsmarkt-kassel.de
- Tourist Information: Wilhelmstraße 23 | Kassel Service Point in der GALERIA