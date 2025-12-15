Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045870

Kassel Marketing GmbH Obere Königsstraße 15 34117 Kassel, Deutschland http://www.kassel-marketing.de
Ansprechpartner:in Frau Birgit Kuchenreiter +49 561 7077141
Logo der Firma Kassel Marketing GmbH

Himmlischer Ausreißer oder nächtlicher Diebstahl?

Kleines Jesuskind aus der Weihnachtsmarkt-Krippe verschwunden – Kassel Marketing bittet um himmlische Rückgabe

(lifePR) (Kassel, )
 

In der stillen Nacht von Freitag auf Samstag (12. auf 13. Dezember) hat sich etwas Unvorhergesehenes ereignet: Aus der Krippe des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts ist das Jesuskind verschwunden.

„Das mitten im Advent gerade das Herzstück unserer Weihnachtskrippe – das Jesuskind – abhandenkommt, stimmt uns natürlich traurig“, so Birgit Kuchenreiter, Pressesprecherin der Kassel Marketing GmbH. „Gleichzeitig hoffen wir aber, dass der Diebstahl nicht aus böser Absicht geschah, sondern vielleicht aus einem Anflug von Übermut oder einem besonders starken Wunsch nach himmlischer Nähe.“

Wer sein schlechtes Gewissen nicht länger mit sich herumtragen möchte, darf das Jesuskind jederzeit und ganz anonym an seinen angestammten Platz zurückbringen. Freundliche Hinweise über den Verbleib nimmt das Team des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes gern entgegen.

Kasseler Märchenweihnachtsmarkt 2025
  • Innenstadt Kassel
  • 24. November bis 30. Dezember 2025 (24.–26.12. geschlossen)
  • Marktzeiten: täglich 11–20 Uhr | Gastronomie bis 22 Uhr
  • www.weihnachtsmarkt-kassel.de
  • Tourist Information: Wilhelmstraße 23 | Kassel Service Point in der GALERIA
 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.