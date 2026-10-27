Gemeinsam für den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt: Starke Partner ermöglichen den Fliegenden Weihnachtsmann

Täglich um 17 Uhr: Hochseilshow über dem Friedrichsplatz

Täglich um 18 Uhr: Abseilen auf dem Königsplatz

Anschließend: Süßigkeiten für die kleinen Besucherinnen und Besucher im City-Point Kassel

Wenn der Fliegende Weihnachtsmann auch in diesem Jahr wieder über den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt schwebt, ist dies vor allem dem Engagement starker Partner aus der Region zu verdanken. Im Rahmen eines gemeinsamen Sponsorentreffens bedankte sich die Kassel Marketing GmbH bei den Unternehmen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung dieses besondere Weihnachtserlebnis überhaupt erst möglich machen.Ein besonderer Dank gilt der. Mit ihrem finanziellen Engagement tragen sie entscheidend dazu bei, dass der Fliegende Weihnachtsmann auch 2026 wieder zu den Höhepunkten des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes gehören kann.„Der Fliegende Weihnachtsmann begeistert Jahr für Jahr tausende Menschen und ist längst zu einem besonderen Markenzeichen unseres Märchenweihnachtsmarktes geworden. Dass wir dieses Erlebnis auch 2026 anbieten können, verdanken wir ganz wesentlich unseren Sponsoren. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre dies in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Für dieses Vertrauen und die große Verbundenheit mit Kassel sind wir außerordentlich dankbar“, betontAuch, der als Fliegender Weihnachtsmann seit vielen Jahren zu den Publikumslieblingen des Kasseler Märchenweihnachtsmarktes gehört, weiß die Unterstützung der Sponsoren sehr zu schätzen.„Als Hochseilartist ist es für mich etwas ganz Besonderes, eine solche Wertschätzung und Unterstützung zu erfahren. Ich freue mich sehr, dass ich auch in diesem Jahr wieder als Fliegender Weihnachtsmann über Kassel schweben darf. Wenn ich dabei in die strahlenden Augen der Kinder schaue und die Begeisterung der Familien erlebe, ist das für mich jedes Mal ein unvergesslicher Moment. Mein herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Unterstützern, die es möglich machen, dass wir diese schöne Tradition gemeinsam fortsetzen können“, soNeben der finanziellen Förderung ist auch die praktische Unterstützung regionaler Unternehmen von großer Bedeutung. So engagieren sichbereits seit 2022 für die technische Absicherung der spektakulären Hochseilshow von Fernando Traber. Fischer stellt kostenfrei fünf beladene Container zur Sicherung der Konstruktion bereit, während BAUREKA ebenfalls unentgeltlich das erforderliche Material zur Beschwerung der Container liefert.„Dieses Zusammenspiel aus finanzieller Förderung und tatkräftiger Unterstützung zeigt, wie viel wir gemeinsam für unsere Stadt bewegen können“, so Höppner abschließend.Der Fliegende Weihnachtsmann wird auch in diesem Jahr wieder täglich auf dem Friedrichsplatz und dem Königsplatz zu erleben sein und für leuchtende Augen bei kleinen und großen Weihnachtsmarktgästen sorgen.