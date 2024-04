Frühjahrskur für den Friedrichsplatz: Spuren der „Passion“ werden beseitigt

Vor rund vier Wochen fand „Die Passion“ auf dem Kasseler Friedrichsplatz statt und erzählte in einer spektakulären Live-Show die Geschichte der letzten Tage aus dem Leben von Jesus Christus. Ein Großevent, das bundesweit Aufsehen erregt hat, allerdings haben der Aufbau von Bühne und Technik sowie die Nutzung während der Veranstaltung aufgrund der nassen Witterung Spuren auf dem Platz hinterlassen.



Frisches Grün und ebener Boden



Ab kommendem Donnerstag, 25. April 2024, werden die Arbeiten am Friedrichsplatz beginnen. Ein Kasseler Gartenbaubetrieb wird sämtliche Unebenheiten im Boden egalisieren und neuen Rasen einsäen.



Keine Kosten für die Stadt



Sowohl vor dem Aufbau als auch nach der Show wurde der Zustand des Friedrichsplatzes in einem Gutachten dokumentiert, um den Umfang der Schäden sowie die zu erwartenden Kosten der Wiederherstellung zu bestimmen. Diese übernimmt vollständig Constantin Entertainment als Produzent der Show.



„Da sich mit dem Beginn der Arbeiten allmählich frühlingshafteres Wetter einstellen soll, wird der neu eingesäte Rasen sich voraussichtlich schnell entwickeln, sodass sich Kassels zentraler Innenstadtplatz schon in wenigen Wochen wieder im gewohnten Glanz präsentiert“, prognostiziert Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender von Kassel Marketing.

