Filmmusik-Highlights für die ganze Familie

Am Sonntag, den 24. August 2025, wird die Kasseler Karlsaue ab 17.00 Uhr zur klangvollen Kulisse eines besonderen musikalischen Erlebnisses: Unter dem Titel „The Sound of Hollywood“ lädt das Staatsorchester Kassel zu einem nachmittäglichen Open-Air-Konzert ein, das weltbekannte Klassiker der Filmmusik in eindrucksvoller Weise live präsentiert.Seit über 20 Jahren genießen die Filmmusik-Konzerte des Staatsorchesters Kultstatus weit über die Grenzen Kassels hinaus. Auch in diesem Jahr erwartet das Publikum ein „Best of“ unvergesslicher Soundtracks – von den glanzvollen Anfängen Hollywoods bis hin zu modernen Blockbustern. Das Repertoire reicht von epischen Abenteuern über romantische Melodien bis hin zu herzerwärmenden Gänsehautmomenten. All dies wird mit voller Orchesterbesetzung und in Dolby Surround-Qualität geboten – ein Erlebnis für alle Altersgruppen.Ein besonderes Highlight des Abends ist die musikalische Leitung durch, den Ersten Kapellmeister des Staatstheaters Kassel. Mit seiner mitreißenden Interpretation und seinem Gespür für musikalische Dramatik sorgt er für eine packende Darbietung, die cineastische Klangwelten lebendig werden lässt. Ergänzt wird das Konzerterlebnis durch die charmante und informative Moderation von, Orchestermanager und Konzertdramaturg, sowie, Konzertpädagogin des Hauses. Gemeinsam nehmen sie das Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte der Filmmusik.Das Staatsorchester Kassel, das 2027 sein 525-jähriges Jubiläum feiert, zählt zu den ältesten Orchestern der Welt. Es blickt auf eine bewegte Geschichte mit bedeutenden Musikerpersönlichkeiten und einem vielfältigen Repertoire zurück – und begeistert auch heute mit Formaten, die weit überregionalen Anklang finden.Ticketinformationensind ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:Im Ticketpreis ist die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (KVG/NVV) inbegriffen.