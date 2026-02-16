Erlebnis statt Agenda!

Anne Schreiber zeigte bei einer energiegeladenen „Mad Tea Party“, wie sich Gruppen spielerisch und in kürzester Zeit in regen Austausch bringen lassen.

zeigte bei einer energiegeladenen „Mad Tea Party“, wie sich Gruppen spielerisch und in kürzester Zeit in regen Austausch bringen lassen. Svenja Beyer weckte beim LEGO®SERIOUS PLAY®Workshop neue Kreativität und baute buchstäblich Brücken zwischen den Gästen.

weckte beim LEGO®SERIOUS PLAY®Workshop neue Kreativität und baute buchstäblich Brücken zwischen den Gästen. Julia Heimeier diskutierte im Kreativ-Talk am Bällebad, warum Events ohne Share-Momente unsichtbar bleiben und entwickelte gemeinsam mit den Teilnehmenden direkt vor Ort „instagramm-able“ und „LinkedIn-taugliche“ Erlebnisse.

diskutierte im Kreativ-Talk am Bällebad, warum Events ohne Share-Momente unsichtbar bleiben und entwickelte gemeinsam mit den Teilnehmenden direkt vor Ort „instagramm-able“ und „LinkedIn-taugliche“ Erlebnisse. Salva Plantera sorgte mit Life Kinetik für frischen Wind: aktivierende Übungen, die Aufmerksamkeit, Stimmung und Kreativität spürbar steigerten.

sorgte mit für frischen Wind: aktivierende Übungen, die Aufmerksamkeit, Stimmung und Kreativität spürbar steigerten. Sascha Gundlach nahm die Angst vor KI und zeigte, wie der Einstieg gelingt, wenn Neugier, Emotion und Nutzen im Mittelpunkt stehen – nicht die Technik.

Wer Events plant, sollte sie auch spüren: Mit derhat das Kassel Convention Bureau ein neues, unkonventionelles Branchenevent für die Veranstaltungswirtschaft etabliert. Rund 120 Eventplaneraus Unternehmen, Agenturen, Verbänden und Vereinen folgten am 11.2.2026 der Einladung in die Locationund erlebten einen Tag, der bewusst mit klassischen Messe- und Kongressformaten brach.Gemeinsam veranstaltet von Partnern aus der Kassel Eventbranche und dem Kassel Convention Bureau, setzte das neue Format konsequent auf das Leitmotiv– mit spürbarer Wirkung. Im Mittelpunkt standen unkonventionelle Begegnungen zwischen Eventplanern und Anbietern, gemeinsame Erlebnisse und inspirierende Perspektiven auf die Herausforderungen der MICE-Branche.Einen inhaltlichen Höhepunkt bildete bereits die Keynote von(Treibhaus, Düsseldorf) zum Thema „Human Connection – Begegnungskultur zwischen KI, Automation und Effizienz-Hype“. Mit eindringlichen Worten machte sie deutlich, warum echtes Erleben, Emotion und menschliche Verbindung gerade in Zeiten von KI und Automatisierung unverzichtbar bleiben.Besonders innovativ: Mayer bezog alle Teilnehmenden aktiv ein und stellte live das neue Tool Take-AW.ai vor, das gesprochene Gedanken in gemeinsame Erkenntnisse übersetzt. Durch Spracheingaben entstanden ungefilterte, ehrliche und emotionale Beiträge – ein gemeinsamer Moment, der nicht nur Inhalte sichtbar machte, sondern auch Verbundenheit schuf.Statt Frontalvorträgen ging es anschließend zuan außergewöhnliche Orte wie, dieund. Dort erlebten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen praxisnahe Formate, die sofort auf eigene Events übertragbar waren:Zum Abschluss verwandelte sich die Location in ein stimmungsvolles. Beim gemeinsamen Singalong mit der Kasselerließen die Teilnehmenden die Eindrücke des Tages nachklingen. Mit ihrer gefühlvollen Stimme sorgte Sora für Gänsehautmomente – und für einen Ausklang, der Gemeinschaft und Erlebnisgedanken perfekt widerspiegelte.„Mit der Kassel Event Experience haben wir ein Format geschaffen, das emotional berührt, inspiriert und die Event-Community nachhaltig verbindet“, resümiert, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Dieser Abend hat eindrucksvoll gezeigt: Die Branche wünscht sich genau solche Erlebnisse!“Auch, Leiterin des Kassel Convention Network, zieht ein positives Fazit: „Kassels Veranstaltungsbranche hat wieder einmal bewiesen, wie innovativ, nahbar und erlebnisorientiert ein moderner Tagungsstandort auftreten kann. Dieses Format setzt neue Impulse für MICE-Entscheider – in Kassel und darüber hinaus.“Am Folgetag nutzten viele Gäste zudem die Möglichkeit zur Locationtour, um weitere Veranstaltungsorte wie den, den, das, die, dasund daskennenzulernen – und Kassels Location-Vielfalt neu zu entdecken.Mit der erfolgreichen Premiere derergänzt Kassel die etablierteum ein emotionales, dialogorientiertes Format, das alle zwei Jahre im Wechsel stattfindet. So können sich Veranstaltungsplaner in 2027 auf die nächste Ausgabe der Leistungsschau Kassel Event Expo freuen. Eine perfekte Kombination also, mit der Kassel seine Position als innovativer Treffpunkt der Event- und MICE-Branche unterstreicht – ganz nach dem Motto: Erlebnis schlägt Agenda.