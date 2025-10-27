Erfolgreiche Premiere der Kasseler Vitalwoche – Fortsetzung für 2026 geplant
„Die Vitalwoche war ein voller Erfolg – sowohl für die Teilnehmenden als auch für unsere lokalen Anbieter in Bad Wilhelmshöhe. Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und möchten das Format im kommenden Jahr weiter verstetigen und noch stärker ausbauen“, so Dr. Norbert Wett, Tourismusdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH.
Besonders beliebt waren die Kneipp-Saunaaufgüsse in der Kurhessen Therme, Outdoor-Veranstaltungen wie die geführten Terrainwanderungen entlang der Herkules- und Wasserspielrouten sowie Fachvorträge zu Themen wie Ernährung, Mikrobiom, Reha, psychische Gesundheit und Schlafqualität. Die stärksten Besucherzahlen verzeichneten Angebote mit bis zu 70 Teilnehmenden pro Veranstaltung.
Der Kur- und Badearzt in Kassel Bad Wilhelmshöhe Lutz-Michael Schäfer hatte im Rahmen der Vitalwoche zwei Vorträge zu den Themen „Kneipp‘sche Lehre in der heutigen Zeit“ und „Tinnitus – der Weg aus dem Dilemma“ gehalten und war von der Resonanz der Teilnehmenden mehr als beeindruckt: „Die Leute kamen hinterher auf mich zu und haben sich bedankt, dass das Thema Gesundheit in Bad Wilhelmshöhe mit der Vitalwoche so interessant aufgegriffen wurde. Voller Freude konnte ich Ihnen mitteilen, dass es auch im kommenden Jahr Anfang Oktober wieder eine Vitalwoche geben soll“.
Die Veranstaltung wurde von Kassel Marketing in enger Kooperation mit der Wicker Gruppe, lokalen Akteuren und medizinischen Einrichtungen organisiert. Begleitet wurde die Woche durch eine gezielte Kommunikationskampagne über Social Media, Flyerverteilung in der Gastronomie und den Kasseler Hotels, Presseberichte und über kassel.de sowie das Besucherinformations- und Leitsystem Visit Kassel.
Ausblick: Vitalwoche 2026
Die nächste Kasseler Vitalwoche ist bereits terminiert: Vom 4. bis 11. Oktober 2026 sollen erneut Gesundheit, Prävention und Lebensqualität in den Mittelpunkt gerückt werden – mit einem erweiterten Programm und weiteren Partnern.