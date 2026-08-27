Ein letztes Mal im Lichterglanz: Beleuchtete Wasserspiele am 11. & 12. September
Zum letzten Mal in diesem Jahr können Besucherinnen und Besucher erleben, wie sich die historischen Wasserkünste mit Einbruch der Dunkelheit in eine romantische Szenerie verwandeln. Von den Kaskaden unterhalb des Herkules führt der Weg über die Teufelsbrücke und das Aquädukt bis hinunter zum Fontänenteich, wo die Große Fontäne den leuchtenden Höhepunkt des Abends bildet.
Gerade im September entfaltet der Bergpark seinen besonderen Reiz: Die früher einsetzende Dämmerung lässt die illuminierten Stationen noch intensiver wirken und schafft eine Atmosphäre, in der sich Natur, historische Gartenkunst, Wasser und Licht auf einzigartige Weise verbinden.
„Der Bergpark Wilhelmshöhe ist zu jeder Jahreszeit ein außergewöhnliches Erlebnis und einer der großen touristischen Anziehungspunkte unserer Stadt. Die Beleuchteten Wasserspiele eröffnen noch einmal eine ganz besondere Perspektive auf unser UNESCO-Welterbe: Wenn in der Dämmerung Wasser, Licht, Natur und die historische Parkarchitektur zusammenspielen, entsteht eine Atmosphäre, die man so nur hier in Kassel erleben kann. Das Saisonfinale ist deshalb eine wunderbare Gelegenheit, den Bergpark und unsere Stadt noch einmal von ihrer besonderen Seite zu entdecken“, sagt Norbert Wett, Tourismusdezernent der Stadt Kassel.
Neue Anfangszeiten im September
Für die beiden September-Termine gelten geänderte Anfangszeiten. Die Beleuchteten Wasserspiele beginnen bereits um 20.00 Uhr am Herkules.
Station Uhrzeit
Beginn am Herkules 20.00 Uhr
Teufelsbrücke 20.35 Uhr
Aquädukt und Peneuskaskaden 20.45 Uhr
Höhepunkt am Fontänenteich 21.15 Uhr
Bitte beachten: Der Steinhöfer Wasserfall ist nicht Bestandteil der Beleuchteten Wasserspiele. Aufgrund von Baumaßnahmen kommt es zudem zu Einschränkungen im Bereich des Herkules. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die entsprechenden Hinweise vor Ort zu beachten.
Leuchtende Wesen zwischen Wasser und Parklandschaft
Für zusätzliche magische Momente sorgen erneut die Künstlerinnen und Künstler der Bremer Gruppe Stelzen-Art. Mit fantasievollen, leuchtenden Figuren, schimmernden Flügeln und fließenden Bewegungen werden sie zu besonderen Begegnungen in der abendlichen Parklandschaft.
Seit mehr als 20 Jahren entführt Stelzen-Art mit Schmetterlingselfen, Blumenwesen und anderen fantastischen Charakteren das Publikum in außergewöhnliche Welten. Im Zusammenspiel mit den illuminierten Wasserspielen entsteht so eine Atmosphäre, die den Bergpark an diesen beiden Abenden noch einmal von einer ganz anderen Seite zeigt.
Auch für einen genussvollen Zwischenstopp ist gesorgt: Das Combibo Cocktail Taxi bereitet Cocktails frisch vor Ort zu und ist am Neptunbecken unterhalb der Kaskaden sowie am Fontänenteich zu finden.
„Zum Abschluss der Saison möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern noch einmal zwei besondere Abende im Bergpark bieten. Neben den beleuchteten Wasserkünsten sorgen die fantasievollen Stelzenfiguren und die gastronomischen Angebote entlang der Strecke für zusätzliche stimmungsvolle Momente. Gerade im September, wenn die Dämmerung früher einsetzt, entfaltet das Zusammenspiel von Licht, Wasser und Parklandschaft seinen ganz eigenen Zauber. Wir freuen uns auf ein atmosphärisches Finale am 11. und 12. September“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH.
Entspannt mit Bus und Bahn zum Bergpark
Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahl und der sehr begrenzten Parkmöglichkeiten wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. So können Gäste entspannt zum Bergpark und nach Veranstaltungsende wieder nach Hause gelangen.
Zum Herkules als Startpunkt der Beleuchteten Wasserspiele fahren die Buslinien 22 und 23. Aus der Innenstadt und vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe bietet sich die Tramlinie 4 bis Druseltal an. Dort besteht Anschluss mit den Bussen 22 und 23 zum Herkules.
Alternativ fährt die Tramlinie 1 bis Wilhelmshöhe (Park). Von dort kann die Fahrt mit dem Bus 23 zum Herkules fortgesetzt werden. Für die Rückfahrt verbindet die Tramlinie 1 Wilhelmshöhe (Park) wieder mit dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe und der Kasseler Innenstadt. Ein gesonderter Shuttleverkehr wird zu den September-Terminen nicht angeboten.
Wer mit dem Pkw nach Kassel kommt, sollte nach Möglichkeit die Parkangebote außerhalb des Bergparks nutzen und für die weitere Fahrt auf den ÖPNV umsteigen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vor der Anreise über die aktuellen Abfahrtszeiten in der Verbindungsauskunft der KVG beziehungsweise in der NVV-App zu informieren.
Auch die Anreise mit dem Fahrrad bietet sich an: Gerade an einem Spätsommerabend lässt sich der Besuch der Beleuchteten Wasserspiele wunderbar mit einer Radtour durch Kassel und die grünen Parklandschaften verbinden. Im Bereich des Bergparks stehen öffentliche Radbügel zur Verfügung, an denen Fahrräder abgestellt werden können.
Sicher durch den abendlichen Bergpark
Die Wasserspiele sind ausschließlich zu Fuß erlebbar. Auf der Strecke werden mehr als 200 Höhenmeter überwunden; für Menschen mit Gehbehinderung sowie Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind die Wege daher nur bedingt geeignet.
An der barocken Kaskadenanlage mit ihren rund 500 Stufen gibt es kein Treppengeländer. Um Stausituationen zu vermeiden, sollte auf den Treppen nicht stehen geblieben werden. Festes Schuhwerk, Trittsicherheit und eine entsprechende körperliche Fitness sind für den Besuch wichtig. Da Teile der Wege nicht beleuchtet sind, wird außerdem empfohlen, eine Taschenlampe mitzuführen.
Nach dem Lichterfinale ist noch nicht Schluss
Mit dem Wochenende am 11. und 12. September verabschieden sich zwar die Beleuchteten Wasserspiele für dieses Jahr – die Saison der regulären Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe geht jedoch weiter.
Noch bis zum 3. Oktober 2026 können Besucherinnen und Besucher das mehr als 300 Jahre alte Schauspiel erleben, bei dem das Wasser allein durch Gefälle und Schwerkraft seinen Weg vom Herkules durch den Bergpark bis zur Großen Fontäne nimmt. Die regulären Wasserspiele finden mittwochs, sonntags und an Feiertagen statt und beginnen um 14.30 Uhr am Herkules.
Damit lohnt sich ein Besuch im UNESCO-Welterbe auch nach dem leuchtenden September-Wochenende – wenn sich der Bergpark langsam herbstlich färbt und die historischen Wasserkünste noch einmal ihre ganz eigene Faszination entfalten.
Aktuelle Informationen zu den Beleuchteten Wasserspielen, zum Programm, zur Anreise und zu möglichen Einschränkungen finden Besucherinnen und Besucher unter www.kassel.de sowie unter www.beleuchtete-wasserspiele.de