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Earta Jeppe übernimmt die Leitung der Tourist Information

(lifePR) (Kassel, )
Die Tourist Information Kassel hat eine neue Leiterin: Seit dem 1. Oktober 2026 verantwortet Earta Jeppe die zentrale Anlaufstelle für Gäste der Stadt. Die 36-Jährige ist bereits seit 2021 für die Kassel Marketing GmbH tätig und bringt neben langjähriger Erfahrung im direkten Kundenkontakt auch einen internationalen Hintergrund sowie besondere Sprachkompetenz mit in ihre neue Aufgabe.

Begonnen hat Earta Jeppe bei Kassel Marketing als Kundenberaterin im Kassel Service Point. 2023 übernahm sie dort die Teamleitung und damit die Personalverantwortung für vier Mitarbeitende. Die Wünsche und Fragen von Gästen ebenso wie die Anforderungen an einen modernen touristischen Service kennt sie daher aus der täglichen Praxis. „Tourismus ist für mich mehr als Information. Es geht darum, Menschen für einen Ort zu begeistern und ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein“, beschreibt Earta Jeppe ihren Anspruch. „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und auf ein Team, das genauso viel Freude daran hat, Kassel von seiner besten Seite zu zeigen.“

Vom Ankommen und Willkommen heißen

Die gebürtige Albanerin lebt seit 2016 in Deutschland und Kassel. Die Stadt ist für sie längst zur Heimat geworden, eine persönliche Erfahrung, die auch ihren Blick auf die neue Aufgabe prägt. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, in einer neuen Stadt anzukommen und sich zurechtfinden zu müssen.. Kassel ist für mich in dieser Zeit zur Heimat geworden, und diese Gefühl möchte ich unseren Gästen mitgeben". Dabei kann die neue Leiterin der Tourist Information Gäste in gleich fünf Sprachen willkommen heißen: Neben ihrer Muttersprache Albanisch spricht Jeppe Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch. 

„Mit Earta Jeppe übernimmt eine Kollegin die Leitung unserer Tourist Information, die Kassel Marketing, unsere touristischen Angebote und vor allem die Bedürfnisse unserer Gäste aus der täglichen Praxis sehr gut kennt“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Sie verbindet große Serviceorientierung mit Führungserfahrung, internationaler Perspektive und einer spürbaren Begeisterung für Kassel. Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtige Position mit einer Kollegin aus den eigenen Reihen besetzen konnten.“

Auch für Norbert Wett ist die Tourist Information ein wichtiger Baustein für die Wahrnehmung Kassels als Reiseziel. „Die Tourist Information ist für viele Besucherinnen und Besucher eine der ersten persönlichen Anlaufstellen in unserer Stadt. Hier entsteht ein Eindruck, der weit über die reine Vermittlung von Informationen hinausgeht“, sagt Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH und Tourismusdezernent der Stadt Kassel. „Mit ihrer Erfahrung, ihrer Mehrsprachigkeit und ihrer eigenen internationalen Biografie bringt Earta Jeppe hervorragende Voraussetzungen mit, um Gäste für Kassel und seine große Vielfalt zu begeistern. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr viel Erfolg und Freude.“

Weitere Informationen zu Kassel und den touristischen Angeboten der Stadt gibt es unter www.kassel.de.

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