Die Innenstadt rockt

Vom 27. bis 29. Juni 2025 verwandelt sich Kassels Innenstadt erneut in eine festliche Erlebniswelt: Das Altstadtfest Kassel präsentiert sich mit einem neuen Bühnenstandort direkt am Königsplatz, vielfältigen kulturellen Programmpunkten und zahlreichen Neuerungen. Im Fokus stehen regionale Identität, musikalische Highlights und ein abwechslungsreiches Angebot für alle Generationen.Neben „Olaf dem Flipper“, „Marquess“ und „From Zero“ – der einzigen weiblich geführten Linkin-Park-Tribute-Band – sorgen viele weitere Acts auf den insgesamt drei Bühnen für Stimmung. Die neue Streetfoodgasse, eine ausgebaute Vereinsgasse und ein bunter Jahrmarkt auf dem Friedrichsplatz runden das Programm ab.Die kulturelle Vielfalt der documenta-Stadt Kassel erleben die Besucherinnen und Besucher auf dem Martinsplatz beim Platz der Partnerstädte, während Nachwuchskünstler und Künstlerinnen auf der Jungen Kunst Bühne am Dock 4 ihre Talente präsentieren. Auch für Familien, Kinder und Genießer wird an zahlreichen Orten in der Altstadt einiges geboten.„Das Altstadtfest ist ein Fest von und für Kassel – es bringt Menschen zusammen, belebt unsere Innenstadt und macht die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft auf schönste Weise erlebbar, betonen Oberbürgermeister Sven Schoeller sowie der Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, Stadtrat Norbert Wett.„Mit dem neuen Bühnenstandort und der klaren Ausrichtung auf Kasseler Besonderheiten schaffen wir ein Altstadtfest, das sich deutlich von anderen Formaten abhebt. Uns ist wichtig, Tradition, Vielfalt und zeitgemäße Unterhaltung in einem stimmigen Gesamtbild zu verbinden,“ so Frank Grützmacher, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, abschließend.Kassel Marketing GmbH