Das 4. Kasseler Altstadtfest 2025

Den offiziellen Auftakt des Altstadtfests bildet die feierliche Eröffnung am Freitag, den 27. Juni, um 16:00 Uhr auf der Hauptbühne am Königsplatz durch Oberbürgermeister Sven Schoeller. Die Uni-Big Band Kassel wird mit einem Konzert, das Musik von Thelonious Monk interpretiert, für den musikalischen Rahmen sorgen.Das musikalische Programm auf der Hauptbühne Königplatz bietet für jeden Geschmack etwas:18:00 – 19:00 Uhr: Brassvegas – energiegeladene Brass-Performance.19:30 – 20:30 Uhr: Olaf der Flipper – Kult-Schlagerstar mit Sommerhits.21:00 – 00:00 Uhr: The Legendary Ghetto Dance Band – die etwas andere Coverband.13:00 – 14:00 Uhr: Orchester Lohfelden e.V. – facettenreiche Blas- und Orchestermusik.14:30 – 15:30 Uhr: Dance-United – energiegeladene Choreografien.16:00 – 17:30 Uhr: Phil Solo & Friends – Singer-Songwriter-Performance.18:00 – 19:30 Uhr: Spit – mitreißender Rock aus Kassel.20:00 – 21:30 Uhr: MPNG – moderner Pop mit elektronischen Elementen, tourte bereits mit Limp Bizkit und Kontra K.22:00 – 00:00 Uhr: From Zero – erste Linkin Park Tribute mit weiblicher Frontstimme.11:00 Uhr: Ökomenischer Familiengottesdienst… „Komm mit nach…“ Aufbruch hin zur GemeinschaftMit: Kerstin Leitschuh (katholische Citypastoral Kassel), Pfarrer Stefan Nadolny (evangelische Hoffnungskirchengemeinde Kassel), der Band Hope Kassel, den Bremer Stadtmusikanten und weiteren Themen.12:30 – 16:00 Uhr: Musik MACHEN! – Präsentation musikalischer Projekte von 26 Kasseler Grundschulen.16:30 – 17:30 Uhr: MIK Blasorchester – klassische und moderne Arrangements.18:00 – 20:00 Uhr: Flo & Chris – Pop, Rock und Publikumsnähe.20:30 – 22:00 Uhr: Marquess – spanischsprachige Sommerhits.Hier erwarten die Besucherinnen und Besucher regionale Band sowie die berühmte Kasseler Mundart.Rock, Pop und Kasseler Sound mit Bands wie Die Rotkehlen, Casselfornia Rockers, Torpedo 2 & Friends und 300 Wasser.: Indie und Alternative mit DeeFoos, Dark Vatter, Blend und Make Your Statement.Weltmusik und Fusion mit Roof e.V., Cumbia Casselera & Diego Jascalevich, Tape Runner und Noriega Mind.Drei Tage voller junger Liveacts aus Kassel und Umgebung, darunter Musik, Tanz, Poetry und mehr.Das vollständige Programm und weitere Details finden Sie unter: www.kasseler-altstadtfest.de