Blick hinter die Kulissen der documenta

Welche Bedeutung hat die Weltkunstausstellung documenta 16 eigentlich für die Kasseler Eventbranche? Um diese Frage ging es beim Netzwerktreffen desam 11. Juni 2025 im Fridericianum, an dem rund 50 Veranstaltungsprofis teilnahmen. Prof. Dr. Andreas Hoffmann, Geschäftsführer der documenta und Museum Fridericianum gGmbH, gab an diesem Abend exklusive Einblicke in die organisatorischen und logistischen Abläufe rund um die kommende documenta, die vom 12. Juni bis 19. September 2027 in Kassel stattfindet.„Es ist nicht nur ein bedeutendes künstlerisches Ereignis von globaler Strahlkraft, sondern auch ein organisatorisches Großprojekt“, hob Prof. Dr. Hoffmann hervor. „Dabei spielt die lokale Eventbranche eine wichtige Rolle: Von Veranstaltungstechnik über Logistik bis hin zu Catering und Rahmenprogrammen leisten regionale Akteur*innen einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen. Die Herausforderungen sind immens – knappe Zeitfenster, komplexe logistische Anforderungen und hunderttausende internationale Besucher*innen verlangen höchste Flexibilität und Professionalität. Umso wichtiger ist es, dass wir auf ein starkes Netzwerk und eine strahlkräftige Willkommenskultur in der Region bauen können.“Mit einer leistungsfähigen Infrastruktur, erfahrenen Dienstleistern und kurzen Wegen bietet die documenta-Stadt dafür ideale Voraussetzungen. Aus Sicht der regionalen MICE-Branche (Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen) ist die documenta 16 eine besondere Chance: Sie bringt internationale Sichtbarkeit, wirtschaftliche Impulse und schafft Raum für einzigartige Rahmenprogramme. Diese Kombination macht 100 Tage documenta zu einem besonders attraktiven Zeitraum.Für lokale Anbieter ist es daher wichtig, frühzeitig Einblicke in die Abläufe zu erhalten und Kontakte zu knüpfen, um sich als zuverlässige Partner für die documenta 16 zu positionieren. Denn sie bieten gegenüber externen Dienstleistern entscheidende Vorteile – etwa Flexibilität, Nähe und Ortskenntnis.In seinem Grußwort hob Stadtrat Dr. Norbert Wett, Dezernent für Bürgerangelegenheiten, Soziales, Digitalisierung und Tourismus, die Bedeutung der documenta für Kassel hervor. „Mit dem Netzwerktreffen hat das Kassel Convention Bureau die Initialzündung gegeben, um relevante Akteure zusammenzubringen und neue Verbindungen zu schaffen – eine starke Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte Dr. Wett. Mit Blick auf Kassels Vorzüge als nachhaltige Destination fügte er hinzu: „Dass die documenta im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bewusst auf diese regionalen Stärken setzt, unterstreicht den Wert lokaler Partnerschaften.“Auch aus Sicht der Eventprofis war das Netzwerktreffen ein wichtiger Impulsgeber für Austausch und Zusammenarbeit. Manuel Heiser, einer der beiden Geschäftsführer der Rent.Group Kassel, resümierte zufrieden: „Als regionaler Partner freuen wir uns besonders, dass die documenta-Leitung einen nachhaltigen Ansatz verfolgt und gezielt auf die Leistungen und Kompetenzen der Anbieter vor Ort setzt.Kurze Transportwege und ressourcenschonende Abläufe sind nicht nur effizient, sondern haben auch enorme Auswirkungen auf die ökologische Bilanz – ein klares Bekenntnis zu Zukunftstauglichkeit und Lokalität.“Doch nicht nur die Vorfreude auf die nächste documenta-Ausstellung machte dieses gelungene Treffen aus – auch Neuigkeiten aus dem Kassel Convention Network sorgten für beste Stimmung.Denn Kassels MICE-Community ist weitergewachsen und konnte gleich zwei neue Mitglieder willkommen heißen:bietet nachhaltige Kennzeichnungslösungen wie digitale Namensbadges für Businessevents. Mit derhat das Netzwerk eine Eventlocation mit historischem Flair hinzugewonnen. Und auch bereichert das Netzwerk ab sofort als Full-Service Production Company. Mit über 30 Jahren Erfahrung realisiert das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitenden und über 10.000 Produkten innovative Onsite-, digitale und hybride Eventformate. Außerdem gab die Leiterin des Kassel Convention Network, Anke Müller, einen Ausblick auf die nächste, die im documenta-Jahr 2027 stattfinden wird. Bei dieser Fachmesse, die vom Kassel Convention Bureau in Kooperation mit den Netzwerkpartnern organisiert wird, können sich Veranstalter und Eventplanende zu den Möglichkeiten der Destination Kassel informieren und wertvolle Kontakte knüpfen.Als neues Format stellte Anke Müller denvor, der im Februar 2026 stattfinden wird: Im Unterschied zur Kassel Event Expo ist dies ein reines Networking-Event, bei dem Kassels Eventbranche und Kunden ungezwungen zusammenkommen.Für angeregten Gesprächsstoff sorgte auch das neue Premium Partnermodell, das gezielt Veranstalter von großen Kongressen, Tagungen und Messen für Kassel begeistern soll. Dazu werden die voraussichtlichen Premium Partnersowiegemeinsame Angebotspakte für Businessveranstaltungen ab 300 Personen schnüren, um Großveranstaltungen aus einer Hand zu ermöglichen.Ein entspanntes Get-together unter dem Portikus des Museums Fridericianum rundete den Abend ab und bot zugleich Raum für gute Gespräche und aktives Networking. Damit bot das Kassel Convention Bureau wieder einmal ein inspirierendes Forum, das den Netzwerkmitgliedern Austausch, neue Impulse und wertvolle Verbindungen ermöglichte – ein gelungener Auftakt für gemeinsame Perspektiven rund um die documenta 16!Das Kassel Convention Network (KCN) ist das zentrale Vertrauensnetzwerk der lokalen MICE-Branche in Kassel. Rund regionale 70 Unternehmen und Institutionen haben sich auf Initiative des Kassel Convention Bureau (KCB) zu diesem erfolgreichen Branchennetzwerk zusammengeschlossen. Sie teilen sich auf in 52 Basismitglieder, acht Premiumpartner und fünf Fördermitglieder. Alle Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Kassels Marktposition als attraktive Veranstaltungsdestination gemeinsam zu stärken.