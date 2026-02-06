Bühne frei! Erfolgreiches Treffen der Kasseler Eventbranche im INTERIM

Hier spielte Networking die Hauptrolle: Beim Netzwerktreffen des Kassel Convention Bureau (KCB) am 5. Februar 2026 kam die Eventbranche zu einem inspirierenden Abend im INTERIM zusammen, der Interimsspielstätte des Staatstheaters Kassel. Die rundwarfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des modularen Theaterbaus, der für die Kasseler Eventprofis jede Menge Inspiration bot. „Im Rampenlicht standen neue Perspektiven zur Vermarktung der Destination Kassel“, erklärte, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Wir freuen uns, dass sich unser Netzwerktreffen als attraktive Plattform zur Vernetzung der Eventbranche etabliert hat – sowohl untereinander als auch mit weiteren relevanten Akteuren, etwa aus dem Kulturbereich.“Das INTERIM, entstanden auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne I, ist seit seiner Eröffnung im Oktober 2025 weit mehr als eine Übergangslösung während der Sanierung des Opernhauses. Modular, flexibel, nachhaltig und technisch auf höchstem Niveau sorgt es seitdem für hohe Aufmerksamkeit weit über Kassel hinaus – und bot damit den idealen Rahmen für einen inspirierenden Netzwerkabend.Im Rahmen mehrerer Führungen, die instattfanden, erhielten die Gäste exklusive Einblicke in das INTERIM. Begleitet wurden die Rundgänge vonsowie(Abteilungsleiter Haushalt, Finanzen, EDV und Allg. Verwaltung & Stellvertreter des Geschäftsführenden Direktors),(Technischer Direktor) vom Staatstheater Kassel. Sie präsentierten ein Haus, das für mindestens sechs Jahre bespielt wird und schon jetzt neue Maßstäbe setzt.Denn das INTERIM ist vollständig rückbaubar und kann an jedem anderen Ort erneut aufgebaut werden. Der hochmoderne Bühnenraum mit rundundbietet Platz für bis zu. Dank modularer Bauweise, flexibler Tribünensysteme und einer außergewöhnlichen technischen Ausstattung sind unterschiedlichste Nutzungs- und Inszenierungsformen möglich – auch dies zog die besondere Aufmerksamkeit der anwesenden Eventprofis auf sich.„Das INTERIM zeigt eindrucksvoll, welche Strahlkraft Kassel als Kultur- und Veranstaltungsstandort besitzt und dass solche Projekte Besucher aus dem In- und Ausland anziehen“, betonte Stadtrat, Dezernent für Bürgerangelegenheiten, Soziales, Digitalisierung und Tourismus der Stadt Kassel. „Zukunftsstarke Orte wie das INTERIM sind wichtige Impulsgeber für unsere Stadt – nicht nur kulturell, sondern auch für Tourismus und Wirtschaft.“Nach der Führung nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zum intensiven Austausch bei Drinks und Snacks, die Grischäfers Theater Catering GmbHserviert wurden. Dabei wurde deutlich: Gerade das Zusammenspiel von Eventwirtschaft, Kulturschaffenden und Stadtmarketing eröffnet neue Chancen für die Destination Kassel.Auch Top-Gastronomunterstrich die Bedeutung dieser engen Zusammenarbeit: „Der Grischäfer ist von Anfang an als Cateringpartner im INTERIM aktiv. Ich bin begeistert, wie hervorragend hier Kultur- und Eventwirtschaft zusammenspielen. Dieses Haus ist ein echter Inspirationsort – für Gäste genauso wie für unsere Branche. Solche Projekte zeigen, welches kreative Potenzial Kassel hat!“Ein zentraler Fokus des Abends lag auf der Vorstellung von Oliver Höppner, der seit September 2025 die Kassel Marketing GmbH leitet. Er skizzierte mögliche Synergien zwischen Kultur- und Geschäftstourismus und ordnete die Veranstaltungsbranche als eines der zentralen Profilthemen Kassels ein.„Die MICE-Branche ist für Kassel ein enorm wichtiger und bereits sehr erfolgreich entwickelter Bereich“, so Oliver Höppner. „Veranstaltungsorte wie das INTERIM sind starke Argumente in der Vermarktung – sie zeigen, wie innovativ, flexibel und zukunftsorientiert Kassel aufgestellt ist. Genau diese Positionierung wollen wir weiter stärken.“Das Netzwerktreffen im INTERIM machte deutlich, welche Möglichkeiten in der engen Vernetzung der Kasseler MICE-Anbieter mit Kulturinstitutionen und dem Stadtmarketing liegt. Für das Kassel Convention Bureau war der Abend damit ein voller Erfolg – und unterstrich den Wert persönlicher Begegnungen für Austausch, Inspiration und neue Kooperationen.Oder, wie es an diesem Abend mehrfach hieß: „So macht man das in Kassel: Hier ziehen alle an einem Strang!“Das Kassel Convention Network (KCN) ist das zentrale Vertrauensnetzwerk der lokalen MICE-Branche. Auf Initiative des Kassel Convention Bureau (KCB) haben sich aktuell 55 Basismitglieder, vier Premiumpartner und fünf Fördermitglieder zu diesem erfolgreichen Branchennetzwerk zusammengeschlossen. Alle Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, Kassels Marktposition als attraktive Veranstaltungsdestination gemeinsam zu stärken.