Begeisterung, Gemeinschaft und große Emotionen

Mit einem grandiosen Finale endete am vergangenen Wochenende die 3. Etappe der Deutschland Tour 2025 in Kassel. Tausende begeisterte Besucherinnen und Besucher sorgten entlang der Strecke und insbesondere in der Innenstadt für eine mitreißende Atmosphäre. Die Stadt Kassel hat sich dabei eindrucksvoll als Gastgeberin eines sportlichen Großereignisses von nationalem Rang präsentiert – mit großem Engagement, viel Herz und einem starken Gemeinschaftsgefühl.Ein großer Dank der Veranstalter gilt den zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Ein ebenso großer Dank gilt der Kasseler Bevölkerung für ihr Verständnis hinsichtlich der unvermeidbaren Verkehrseinschränkungen an diesem Tag.„Die Begeisterung war überall spürbar – Kassel hat mit der Deutschland Tour eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie sportliche Leidenschaft, kulturelle Highlights und bürgerschaftliches Engagement eine ganze Stadt in Bewegung versetzen können“, sagt Frank Grützmacher, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Ein großes Dankeschön gilt allen, die mitgeholfen, mitgefiebert und mitgefeiert haben.“Besonderer Höhepunkt des Wochenendes war das mit 18.000 Menschen ausverkaufte Konzert von Milky Chance in Kooperation mit dem Staatstheater Kassel am Samstagabend vor der Orangerie. Bei noch angenehmen Temperaturen und großartiger Stimmung wurde die Karlsaue zum Schauplatz eines einzigartigen Musikerlebnisses, das Pop und klassische Musik auf faszinierende Weise verband.„Kassel hat mit diesem Wochenende ein starkes Signal gesendet – nicht nur sportlich, sondern auch kulturell. Die Kombination aus internationalem Radspitzensport, hochklassigem Konzertprogramm und beeindruckender Kulisse zeigt, welches Potenzial unsere Stadt für Großveranstaltungen hat“, unterstreicht Dr. Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH und Tourismusdezernent der Stadt Kassel. „Mir persönlich war es als Tourismusdezernent zudem besonders wichtig, dass die Deutschland Tour mit ihren beeindruckenden TV-Bildern bundesweit ausgestrahlt wurde – denn so konnten die touristischen Highlights unserer Stadt einem großen Publikum präsentiert und Kassels Attraktivität als Reiseziel sichtbar gemacht werden.“