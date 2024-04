Ausstellung zu Kasseler Europa-Wochen

Noch vor zehn Jahren hätte wahrscheinlich kaum eine ernstzunehmende Partei infrage gestellt, dass die Europäische Union als Ergebnis der Friedensbemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg eine notwendige und für alle Vertragsstaaten gewinnbringende Einrichtung ist. Die Krisen unserer Zeiten haben jedoch große Euro-Skepsis hervorgebracht. Nationalistische und rechtspopulistische Parteien profitieren davon enorm und sind bereits vielerorts in Regierungsverantwortung gekommen.



Die Ausstellung „Zeitenwende ‘45 – Aufbruch in ein neues Europa“ des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. zeigt auf, was nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die politischen Vorstellungen für eine Friedensordnung europa- und weltweit waren. Welche historischen Entwicklungen der Vergangenheit wurden herangezogen, um Krieg und Shoa zu erklären? Was wurde als Versäumnis oder Fehlentwicklung gesehen? Kann die Erinnerung an Krieg und Gewalt gemeinschaftsstiftend wirken oder sind transnationale Ansätze angesichts der neuen rechten Bewegungen eine Illusion? Was ist die europäische Idee heute und wie stehen die Bürgerinnen und Bürger zu ihr?



Im Rahmen der Kasseler Europa-Wochen präsentiert die Kassel Marketing GmbH gemeinsam mit dem Landesverband Hessen im Volksbund die Wanderausstellung im Kassel Service Point der GALERIA Kassel, Obere Königstraße 31. Eingerahmt werden die Text- und Bildwände von aktuellen Statements und Video-Botschaften zum Thema Europa. Zu Wort kommen neben Staatsminister Timon Gremmels und Oberbürgermeister Dr. Sven Schöller Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Kasseler Institutionen.



Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Mai zu den normalen Öffnungszeiten der GALERIA zu sehen. Sie kann auch im Schulkontext genutzt werden; interessierte Lehrerinnen und Lehrer können beim Volksbund in Kassel Begleitmaterialien anfordern.

