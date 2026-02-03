Kontakt
Anime Festival Kassel wird nicht fortgeführt

Kassel bleibt offen für neue Formate

Nach drei Auflagen wird das Anime Festival Kassel in seiner bisherigen Form nicht weitergeführt. Die Entscheidung wurde vom Veranstalter getroffen, nachdem es trotz großer Bemühungen nicht gelungen ist, das neue Format dauerhaft und in ausreichendem Maße in der Anime- und Manga-Community zu etablieren.

Das Anime Festival Kassel fand in den vergangenen Jahren im Kongress Palais Kassel statt und bot Fans aus ganz Deutschland ein vielfältiges Programm rund um Anime, Manga, Cosplay und japanische Popkultur. Mit Konzerten, Workshops, Wettbewerben und Ausstellerbereichen setzte das Festival zahlreiche kreative Impulse und knüpfte an Kassels lange Tradition als Standort für Veranstaltungen der Szene an.

„Wir danken dem Veranstalter sowie allen Beteiligten, Künstlerinnen und Künstlern, Ausstellerinnen und Ausstellern und natürlich den Fans, die das Anime Festival Kassel in den vergangenen drei Jahren mit Leben gefüllt haben“, sagt Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Sowohl Kassel Marketing als auch das Kongress Palais Kassel haben das Festival intensiv begleitet und nach Kräften unterstützt. Umso bedauerlicher ist es, dass das Format dennoch nicht die notwendige Resonanz erreichen konnte.“

Nach dem Weggang der Connichi aus Kassel hatte das Anime Festival einen Teil dieser Veranstaltungstradition mit einem neuen Konzept fortgeführt. Mit dem Ende des Festivals verliert Kassel damit einen weiteren größeren Anime-Event, auch wenn kleinere Formate – wie Veranstaltungen im Südflügel – weiterhin Teil der Kulturszene bleiben.

„Wir behalten die Entwicklungen in der Anime- und Manga-Szene weiterhin im Blick und stehen auch künftig im Austausch mit potenziellen Veranstaltern“, so Höppner weiter. „Sollten sich neue Konzepte oder Initiativen ergeben, die dieses Thema wieder nach Kassel bringen möchten, sind wir dafür offen und gesprächsbereit.“

