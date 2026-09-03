Aktiv, erholsam, gesund: Christian Schulz verstärkt den Kassel-Tourismus
Für seine neue Aufgabe bringt Schulz vielseitige Erfahrungen aus Tourismus, Sport und Freizeit mit. Nach beruflichen Stationen bei spezialisierten Reiseveranstaltern für Tauch-, Wander-, Erlebnis- und Fahrradreisen war er unter anderem als Touristikfachkraft bei Velociped Fahrradreisen in Marburg tätig. Zuletzt arbeitete er als Referent in der Kinder- und Jugendarbeit der DSV-Jugend beim Deutschen Schwimmverband sowie als Hausleiter beim Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel.
Tourismus und Bewegung als roter Faden
Die Verbindung von Tourismus und Aktivangeboten zieht sich wie ein roter Faden durch seinen bisherigen Werdegang. Schulz absolvierte eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann und verfügt durch seine Tätigkeiten bei verschiedenen Spezialreiseveranstaltern über praktische Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen des Aktivtourismus. Hinzu kommt seine intensive Beschäftigung mit Sport sowie Prävention und Rehabilitation im Rahmen seines Studiums der Sportwissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Auch persönlich ist Schulz dem Thema eng verbunden: Wandern, Klettern, Bergsteigen, Joggen, Fitnesstraining und Tennis gehören zu seinen sportlichen Interessen. Als DWV-Wanderführer bringt er zudem eine Qualifikation mit, die unmittelbar an sein neues Aufgabenfeld anknüpft. Seine touristische und sportfachliche Erfahrung ergänzt er durch betriebswirtschaftliches Know-how: 2023 schloss Schulz die Weiterbildung zum Geprüften Wirtschaftsfachwirt (IHK) beziehungsweise Bachelor Professional ab.
Neue Perspektiven für den Kassel-Tourismus
In seiner neuen Position möchte Christian Schulz dazu beitragen, das touristische Profil Kassels um die Themen Bewegung, Aktivsein, Regeneration und Erholung zu erweitern und diese stärker mit den bestehenden Angeboten zu verknüpfen.
„Kassel wird touristisch zu Recht stark mit Kunst und Kultur verbunden. Gleichzeitig sehe ich großes Potenzial darin, diese Stärken um die Themen Bewegung, Aktivsein, Regeneration und Erholung zu ergänzen“, sagt Christian Schulz. „Gerade diese Kombination finde ich an meiner neuen Aufgabe besonders spannend. Mein Ziel ist es, die unterschiedlichen Angebote stärker miteinander zu verbinden und Gästen zusätzliche Anlässe zu geben, Kassel aktiv zu entdecken und gleichzeitig als Ort der Erholung zu erleben.“
Auch Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, sieht in der neuen Profilthemenleitung eine wichtige Ergänzung der touristischen Ausrichtung: „Mit Christian Schulz haben wir einen Kollegen gewonnen, der touristische Erfahrung, eine große Nähe zum Sport und zum Aktivtourismus sowie betriebswirtschaftliches Know-how miteinander verbindet. Damit bringt er sehr gute Voraussetzungen mit, um dieses Profilthema weiterzuentwickeln. Wir möchten die bekannten kulturellen Stärken Kassels nicht nur fortführen, sondern gezielt um weitere Reiseanlässe ergänzen und damit neue Gästegruppen für unsere Stadt begeistern.“
Sport als touristischer Botschafter
Welches Potenzial Sport für die Wahrnehmung einer Stadt entfalten kann, zeigt nicht zuletzt der Kassel Marathon: Die größte Sportveranstaltung Nordhessens lockt jedes Jahr Sportlerinnen und Sportler sowie Gäste nach Kassel und verbindet dabei Bewegung mit einem unmittelbaren Stadterlebnis.
„Große Sportveranstaltungen wie der Kassel Marathon zeigen eindrucksvoll, dass Kassel nicht nur eine bedeutende Kulturstadt, sondern auch eine Stadt der Bewegung und des Sports ist“, betont Dr. Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH und Tourismusdezernent der Stadt Kassel. „Darin liegt auch touristisch viel Potenzial. Mit der neuen Profilthemenleitung wollen wir Regeneration, Erholung, Kur und Aktivtourismus noch stärker in den Fokus rücken und mit den etablierten kulturellen Angeboten unserer Stadt zusammendenken. Christian Schulz bringt dafür durch seinen beruflichen Hintergrund und seine persönliche Begeisterung für den Aktivbereich beste Voraussetzungen mit.“
Mit der neuen Profilthemenleitung stärkt Kassel Marketing damit gezielt einen Bereich, der das bestehende touristische Profil der Stadt ergänzt und neue Möglichkeiten eröffnet, Kassel als vielseitiges Reiseziel zu positionieren.
Weitere Informationen zum touristischen Angebot in Kassel finden Sie unter www.kassel.de.