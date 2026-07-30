100 Jahre Zissel: Jubiläumsbahn ist im Stadtgebiet unterwegs

Das Jubiläumsjahr des Zissels ist seit Anfang Mai auch auf Kassels Schienen unterwegs: Eine eigens gestaltete Straßenbahn wirbt für dasdes größten Volks- und Wasserfestes der Region. Die Städtischen Werke AG stellt die Straßenbahn im Rahmen eines Sponsorings zur Verfügung. Die Gestaltung und Beklebung der Bahn wurde von der Kassel Marketing GmbH finanziert.Die Jubiläumsbahn macht auf ihren Fahrten durch das Kasseler Stadtgebiet auf den Zissel aufmerksam und weckt Vorfreude auf das Fest vom. Als rollender Botschafter bringt sie das Jubiläum direkt zu den Menschen und macht die enge Verbundenheit des Zissels mit der Stadt sichtbar., begrüßt die gemeinsame Aktion:. „Die Straßenbahnen der KVG gehören genauso zu Kassel wie der Zissel. Beide verbinden die Menschen in unserer Stadt – der Zissel als großes Fest für die Region und die Tram Tag für Tag im Alltag. Mit der Jubiläumsbahn machen wir das 100-jährige Bestehen des Zissels im gesamten Stadtgebiet sichtbar und setzen gemeinsam mit Kassel Marketing ein Zeichen für die enge Partnerschaft und unser Engagement für die Stadt Kassel.“, ergänzt:Die Jubiläumsbahn ist Teil der Kommunikationskampagne zum 100-jährigen Bestehen des Zissels und ist über das Jubiläumsfest im Kasseler Stadtbild unterwegs sein.