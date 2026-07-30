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100 Jahre Zissel: Jubiläumsbahn ist im Stadtgebiet unterwegs

(lifePR) (Kassel, )
Das Jubiläumsjahr des Zissels ist seit Anfang Mai auch auf Kassels Schienen unterwegs: Eine eigens gestaltete Straßenbahn wirbt für das 100-jährige Jubiläum des größten Volks- und Wasserfestes der Region. Die Städtischen Werke AG stellt die Straßenbahn im Rahmen eines Sponsorings zur Verfügung. Die Gestaltung und Beklebung der Bahn wurde von der Kassel Marketing GmbH finanziert.

Die Jubiläumsbahn macht auf ihren Fahrten durch das Kasseler Stadtgebiet auf den Zissel aufmerksam und weckt Vorfreude auf das Fest vom 31. Juli bis 3. August 2026. Als rollender Botschafter bringt sie das Jubiläum direkt zu den Menschen und macht die enge Verbundenheit des Zissels mit der Stadt sichtbar.

Norbert Wett, Aufsichtsratsvorsitzender der Kassel Marketing GmbH, begrüßt die gemeinsame Aktion: „Der Zissel ist seit 100 Jahren ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Kassel und prägt die Identität unserer Stadt. Dass wir dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit der KVG im gesamten Stadtgebiet sichtbar machen können, ist ein starkes Zeichen für die gute Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für Kassel.“

Michael Schröder, Vorstand Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG. „Die Straßenbahnen der KVG gehören genauso zu Kassel wie der Zissel. Beide verbinden die Menschen in unserer Stadt – der Zissel als großes Fest für die Region und die Tram Tag für Tag im Alltag. Mit der Jubiläumsbahn machen wir das 100-jährige Bestehen des Zissels im gesamten Stadtgebiet sichtbar und setzen gemeinsam mit Kassel Marketing ein Zeichen für die enge Partnerschaft und unser Engagement für die Stadt Kassel.“

Oliver Höppner, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, ergänzt: „Mit der Jubiläumsbahn bringen wir den Zissel dorthin, wo die Menschen täglich unterwegs sind. Sie macht neugierig auf unser Jubiläumsjahr und unterstreicht gleichzeitig, wie wichtig starke Partnerschaften für die erfolgreiche Umsetzung großer Veranstaltungen sind. Unser herzlicher Dank gilt der Städtischen Werke AG sowie der KVG für die großzügige Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Die Jubiläumsbahn ist Teil der Kommunikationskampagne zum 100-jährigen Bestehen des Zissels und ist über das Jubiläumsfest im Kasseler Stadtbild unterwegs sein.

Weitere Informationen rund um den Zissel auf www.kassel.de/zissel  oder www.zissel.de 

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