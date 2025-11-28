Deutscher Jura-Stellenmarkt – Internationale Anerkennung

Der Award „Beste Rekrutierungsplattform für die Rechtsbranche 2025 - Deutschland“ untermauert nicht nur den hohen Stellenwert und das Renommee der spezialisierten Jura-Stellenbörse. Auch markiert die Auszeichnung ein treffendes Highlight im 25. Jubiläumsjahr des Online-Portals.25 Jahre Präsenz sowie stetiges Wachstum und konsequente Weiterentwicklung: Das sind bereits starke Zeichen für das zentrale Standing der Plattform im gesamten deutschen Legal-Sektor. Die Gründer und Betreiber der Dr. von Göler Verlagsgesellschaft sind selbst Juristen und Diplom-Kaufleute: Schon im Jahr 2000 haben sie mit jahrzehntelanger Erfahrung im Gepäck den Grundstein des Branchenportals gelegt – und diese Praxisnähe kontinuierlich beibehalten.Die Auszeichnung durch Corporate Vision setzt insofern einen zusätzlichen Meilenstein, als dass sie die Sichtbarkeit und Relevanz von Karriere-Jura.de auf einer neuen Ebene unterstreicht – auch über den deutschsprachigen Raum hinaus.Der erlangte Titel zur besten Rekrutierungsplattform wurde im Rahmen der Technology Innovator Awards durch das Corporate Vision Magazin verliehen. Der Verleihung liegen verschiedene Kriterien zugrunde, die das spezifische Fachportal mit präziser Zielgruppenausrichtung vollends erfüllt. Die vielfältigen Filter- und Suchfunktionen haben ebenso zu der Auszeichnung beigetragen wie branchenspezifische Inhalte mit Mehrwert, die über die reine Fachkräfte-Vermittlung hinausgehen.Das Corporate Vision Online-Magazin aus Großbritannien setzt mit der Ehrung ein besonderes Signal in Zeiten der Globalisierung, die auch das Rechtswesen maßgeblich beeinflusst. Kanzleien, Rechtsanwälte, Notare sowie alle, die in der Juristerei neue Herausforderungen oder qualifizierte Fachkräfte suchen: Sie alle erhalten mit der Auszeichnung ein weiteres Stück Vertrauen in das Jobportal ihrer Wahl.Nicht nur für die Dr. von Göler Verlagsgesellschaft ist die Auszeichnung eine erfreuliche Anerkennung: auch ausschreibenden Unternehmen kommt die zusätzlich untermauerte Reputation von Karriere-Jura.de zugute. Sie profitieren von der besonderen Reichweite sowie einer hohen Relevanz und Qualität der Kandidatenprofile.Auf Seiten der Bewerber ist vor allem die Spezialisierung der Plattform auf juristische Berufsbilder sowie eine klare Orientierung im Markt zu nennen. Auch Fachkräfte aus dem Ausland, die einen beruflichen Eintritt in die deutsche Rechtsbranche planen, können durch derartige Auszeichnungen auf das Angebot aufmerksam werden und Vertrauen schöpfen.Insgesamt trägt Karriere-Jura.de zu einer stabilen Branchenvernetzung und zielgerichteten Bildung von Arbeitsverhältnissen bei, die mit dem internationalen Award neue Impulse gibt und erhält. Mit einem Vierteljahrhundert Markterfahrung im Rücken sowie neuer Reichweite plant die Dr. von Göler Verlagsgesellschaft eine konsequente Fortentwicklung.Präzise Zielgruppenansprache, datengestützte Matching-Funktionen, verstärkte Services für Kanzleien und Fachkräfte: Karriere-Jura.de geht weiter in die Tiefe. Der Anspruch: Nicht nur Maßstab im Jura-Recruiting zu bleiben, sondern immer wieder auch neue Maßstäbe zu setzen.Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:Thomas von GölerGeschäftsführerDr. von Göler Verlagsgesellschaft mbHGustav-Meyrink-Str. 2281245 MünchenT +49 89 . 820 859.586F +49 89 . 820 859.59E TvG@Dr.von-Goeler.de