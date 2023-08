Nach Kraftwerk GENESIS bei den Schlosslichtspielen

"Vom Dunkeln ins Helle", so bezeichnet Markus Lüpertz seinen Zyklus GENESIS in der Karlsruher U-Bahn. Ganz hell erstrahlen nun alle 14 Kunstwerke auf 170 Meter Breite vier Wochen lang jeden Abend bei den Karlsruher Schlosslichtspielen. Die Choreografie ist atemberaubend, vom Urknall zur Genesis, zur Genesis - Bahn nach dem Motto "Karlsruhe Kunst Erfahren" und weiter zu sieben Haltestellen mit jeweils zwei Werken aus dem Zyklus. Das wird es so nicht mehr geben - Kunstwerke in dieser Dimension gezeigt und einzigartig aufgrund hochqualitativer Auflösung bei der Fotografie der 14 Kunstwerke.Die Schlosslichtspiele sind Lichtkunst. Nun werden erstmals weltweit beachtete Kunstwerke des berühmten Künstlers Markus Lüpertz im Licht erstrahlen. Eine win-win Situation. Kunst im Doppelpack. In Memoriam an Peter Weibel, der noch wenige Wochen vor seinem Tod gewünscht hat, dass er überzeugt ist, dass GENESIS, Markus Lüpertz und der Initiator Anton Goll den Erfolg und die Beachtung bekommen, die dieses Projekt verdient.Sämtliche Informationen zu den einzelnen Kunstwerken findet man unter www.genesis-lüpertz.de und dort unter „DIE STATIONEN“.Neu auf der Webseite und auf YouTube sind die drei Filme: GENESIS-Das Projekt, GENESIS-Vernissage und Festakt sowie der Beitrag aus dem ZDF heute journal.Die Fotogalerie zeigt über 1300 Fotos von der Entstehung bis zur Einweihung des Jahrhundertkunstwerkes.Wer noch mehr Informationen über das mögliche Jahrhundertprojekt des Weltkünstlers wünscht, kann bei www.karlsruhe-erleben.de oder bei www.stattreisen-karlsruhe.de eine spezielle Führung buchen.