KanAm Grund Group erwirbt das ABC-West in Frankfurt

Für den Fokus Süddeutschland Fonds / Neuntes Fonds-Objekt im wirtschaftlich starken Süden Deutschlands

Die KanAm Grund Group hat in Frankfurt das Bürogebäude ABC-West für den institutionellen Fokus Süddeutschland Fonds erworben. Das Objekt mit neun Mietern, rund 13.300 Quadratmetern Büro- und Lagerfläche sowie 275 Tiefgaragenplätzen befindet sich in der Solmsstraße 71-75 im Teilmarkt „City West“ in Frankfurt und ist sowohl gut mit dem Öffentlichen Nahverkehr als auch sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen. In fußläufiger Lage befinden sich Restaurants, Supermärkte und sonstige Einrichtungen zur Deckung des alltäglichen Bedarfs. Das Potenzial zur Optimierung der Nachhaltigkeit des Objektes soll in den kommenden Jahren gehoben werden. Die bisherige Hauptnutzungsart Büro im Fokus Süddeutschland Fonds wird nach dem Zugang von ABC-West als neuntem Fondsobjekt weiter ausgebaut und erhöht sich um rund 8 Prozentpunkte auf 53,0 Prozent. Cushman & Wakefield begleitete die KanAm Grund Group bei dieser Transaktion. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.



Der Fokus Süddeutschland Fonds gehört zu der wachsenden Familie der Immobilien-Spezialfonds der KanAm Grund Group. Der Fonds ist neben den drei Top-Immobilienstandorten Süddeutschlands München, Stuttgart und Frankfurt auch in allen drei Landeshauptstädten der südlichen Bundesländer investiert. Der Immobilien-Spezialfonds, der vor allem Banken und Sparkassen aus der Region als institutionelle Investoren hat, konzentriert sich auf Deutschlands wirtschaftsstärkste Regionen im Süden.



Das Büroobjekt ABC-West besteht aus fünf Bauteilen. Das Gebäude im Frankfurter Westen verfügt über sieben oberirdische und zwei unterirdische Geschosse. Das 7. Obergeschoss fungiert als Technikgeschoss. Zu den Mietern gehören unter anderem die Alliance Healthcare Deutschland AG, die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft FALK GmbH & Co. KG, die Deutsche Bahn AG und die Consense GmbH, ein Beratungsunternehmen für komplette IT- und Telekommunikations-Infrastruktur für Geschäftskunden.



Für das Objekt liegt ein bis zum 30.06.2029 gültiger Energieausweis für Nichtwohngebäude vor. Bei der technischen Due Diligence identifizierte KanAm Grund darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten zur Optimierung der Nachhaltigkeit des Objektes.



Die KanAm Grund Group baut ihre Portfolien für institutionelle Investoren kontinuierlich aus. Der Fokus Süddeutschland Fonds reiht sich ein in die wachsende Familie spezialisierter institutioneller Fonds der KanAm Grund Group. Hierzu gehören weitere KanAm Grund Fonds, die über Deutschland hinaus in Europa investieren. Immobilien dieser Fonds liegen unter anderem in Frankreich, Großbritannien, Belgien, in den Niederlanden, Luxemburg, Schweiz und in Deutschland. Zu den Kunden dieser KanAm Grund Group-Fondsfamilie zählen unter anderem Banken mit ihren Depot A-Anlagen, Unternehmen und kirchliche Vermögen, Pensions- und Versorgungskassen sowie High-Networth Familienvermögen.

